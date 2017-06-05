Из-за массового возвращения таджикских граждан к предстоящему празднику Иди Рамазан и соответственно повышения спроса на авиабилеты из России в Таджикистан авиакомпании подняли цены на билеты.

Таджикские авиакомпании повысили тарифы на рейсы из России в Таджикистан в среднем на 20 процентов, то есть примерно на 400 сомони. Это связано с тем, что многие таджикские трудовые мигранты в это время приезжают домой, чтобы отметить вместе с семьей праздник Ид-аль Фитр (Иди Рамазан).

В авиакассах города Душанбе, около столичного рынка «Шохмансур», «АП» сообщили, что на данный момент цены на рейсы из Москвы в Душанбе на 400 сомони выше, чем в обратном направлении. Так, стоимость билета из Москвы в Душанбе стоит 2 тыс. 640 сомони, а из Душанбе в Москву - 2 тыс. 190 сомони.

«То что авиабилеты на рейсы в Таджикистан подорожали связано с тем, что мигранты стали массово возвращаться на родину, чтобы отметить здесь Иди Рамазан. Спрос на рейсы в Таджикистан, скорее всего, спадет после окончания священного месяца Рамазан. После праздника ожидается обратный отток мигрантов в Россию, в связи с чем, возможно, повысятся цены на рейсы из Таджикистана в российские города», - говорят в авиакассах Душанбе.

На ближайшие рейсы из Душанбе в Санкт-Петербург стоимость билетов в оба направления составляет 5 тысяч сомони, в одно направление билет стоит 2 тыс. 470 сомони.

«Высокие цены на данный момент связаны с тем, что количество желающих приобрести билеты в обе стороны также стало больше», - говорят в авиакассах.

Стоимость одного билета Душанбе – Екатеринбург туда-обратно составляет 3 тыс. 960 сомони, в одно направление 1980 сомони.

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