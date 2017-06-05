Военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в воскресенье потушили пожар в жилом доме на улице Павла Ханжина близ российской воинской части на окраине Душанбе.

Возгорание на третьем этаже девятиэтажки обнаружил находившийся на маршруте патруль военной полиции. До прибытия пожарных российские военнослужащие организовали оцепление, эвакуировали из подъезда около 100 душанбинцев и отвели их на безопасное расстояние. Никто не пострадал, сообщил официальный представитель Центрального военного округа РФ Ярослав Рощупкин.

По словам Рощупкина, гарнизонная пожарная команда в кратчайшие сроки прибыла на место происшествия и локализовала пламя.

«Благодаря слаженным действием расчетов удалось предотвратить взрыв газовых баллонов, находившихся в очаге возгорания», - сообщил представитель ЦВО.

201 военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

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