Таджикский байкеры доехали до Лас-Вегаса, но пути едва не оказались в центре мощного торнадо.

Руководитель группы таджикских байкеров, которые везут по Америке флаг Таджикистана, описал на своей странице, какие эмоции пришлось испытать по дороге в Лас-Вегас.

«Это был смерч высотой метров 30, шириной метров в 10, но этого хватило, чтоб на пару секунд ударить по мотоциклу так, что тяжёлый и загруженный байк весом в 400 кг, несущийся с скоростью под 120 км в час, перелетел на другую, соседнюю полосу. Долина смерти подготовила нам достойные сюрпризы. Неожиданно, остановились, отдышались, нервно посмеялись. Пронесло», - написал Фарход Калонов.

По пути через пустыню байкерам пришлось увидеть еще несколько смерчей.

«Единственным развлечением по пути, это было наблюдение за многочисленными и мощными торнадо, которые возникали из ниоткуда и через некоторое время исчезали в никуда, даря нам природное пустынное шоу агонии песка и ветра! Никогда не видел столько торнадо за раз. Они были везде, хаотично двигаясь по разным направлениям в раскалённой пустыне», - так описывает пути через Долину смерти руководитель группы таджикских байкеров.

И вот наконец Лас-Вегас.

«Жара просто давит. Асфальт и бетон, железо и стекло, воздух и здания, все плавится в жаре! Мимо проплывали огромные стеклянные небоскрёбы. Разные здания невероятных форм и размеров. Прозрачные и золотые, громоздкие и воздушные. Над головами как пчелы постоянно кружили личные и арендованные вертолёты. Каждую минуту взлетали и садились огромные пассажирские самолёты. Поезда, разрисованные всевозможными яркими рекламами, пролетали где-то сверху, исчезая в недрах очередного зеркального и золотого отеля! Вот это размах! Мы не переставали вертеть шлемами, чтоб не пропустить ничего из этой волшебной картинки... Эйфелева башня! Египетская пирамида! Дворец Цезаря! Каналы Венеции! Весь мир в одном городе!», - вот таким предстал самый знаменитый город казино перед нашими путешественниками.

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