Первого июня расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне "Ляур" выполнили боевой пуск по целям, выявленным разведкой в районах активности условных бандгрупп, на совместных антитеррористических учениях «Душанбе-Антитеррор – 2017».

Баллистическая ракета уничтожила скопление условных боевиков на маневрах в Таджикистане. Это первый случай, когда российские расчеты «Искандер-М» провели пуски за пределами России.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. Может оснащаться как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника: командных пунктов, базовых лагерей, складов, средств противовоздушной обороны и других.

Напомним, в первый день учений подразделения спецназа Таджикистана и России освободили захваченный условными террористами телевизионный центр в столице республики и спасли заложников.