Жестокий экономический кризис не заставил власти Таджикистана скорректировать свои планы по возведению грандиозных административных зданий. В центре Душанбе опять сносятся вполне еще пригодные объекты, вместо них - в условиях острого дефицита средств - строятся дорогостоящие здания госструктур.
Кризису наперекор
Строительство административных зданий, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис, продолжается полным ходом. Возведение сразу нескольких таких объектов в столице запущено с начала этого года. В частности, речь идет о новом парламентском комплексе в центре таджикской столицы. Под его строительство уже готовится площадка - сносятся здания мэрии города, Минсельхоза, Посольства Ирана, а также несколько жилых домов. Стоимость и источники финансирования официально так и не были объявлены. Анонимные источники в правительственных кругах говорят о помощи то ли Саудовской Аравии, то ли Китая в размере 150-200 миллионов долларов.
Месяц назад началось строительство нового 16-этажного здания Верховного суда. Его предварительная стоимость составляет около 75 миллионов сомони. Средства выделяются из бюджета страны. Был дан старт строительству и нового здания Медуниверситета.
Буквально на днях началась генеральная реконструкция «Кохи Вахдат», из госбюджета на это выделяется порядка 30 миллионов сомони.
В ближайшее время планируется запустить строительство нового правительственного комплекса.
Параллельно полным ходом идет начатое в прошлые годы строительство многочисленных административных зданий. В частности, продолжается возведение комплекса Службы связи, стоимость которого превышает 100 миллионов (!) долларов.
Согласно официальной статистике, только за последние десять лет в республике было построено и сдано в эксплуатацию около 240 административных и культурно-развлекательных зданий. На их возведение в совокупности потрачено свыше 2 миллиардов сомони. В основном эти средства выделялись из бюджета страны.
Важен размер?
В целом за годы независимости в Душанбе были построены десятки административных и социально-культурных объектов. Вот их далеко не полный перечень:
- «Касри миллат» - резиденция главы государства (финансирование – госбюджет; стоимость неизвестна);
- Национальная библиотека - самая большая в Центральной Азии (финансирование – госбюджет; согласно неофициальным данным на ее строительство было направлено $40 млн);
- Национальный музей (госбюджет; стоимость неизвестна);
- новое здание МИДа (средства МИД, госбюджет; 73 млн сомони);
- новое здание Налогового комитета (средства Комитета, госбюджет; стоимость - 135 млн сомони);
– «Душанбе Плаза» - самый высокий небоскреб столицы (бюджет города; 99 миллионов сомони);
- новый парк «Боги пойтахт», ныне – «Парк Хайём» (бюджет города; $20 млн);
- торговый центр «Пойтахт-90», здание уже несколько лет пустует (бюджет города; более 205 млн сомони);
- самый высокий флагшток в мире, высотой 165 метров (средства «ТАЛКО»; стоимость неизвестна);
- «Кохи Навруз» (средства «Ориёнбанка» и «ТАЛКО»; неофициальная стоимость – более $100 млн).
В настоящее время в центре города полным ходом идет строительство самого большого в регионе Национального театра (госбюджет; выделено 680 млн сомони). Завершается строительство самой большой в Центральной Азии мечети; стоимость строительства - 100 млн долларов, 70 процентов финансирования – за счет «Катара», остальное – средства государства. В Лучобе идет строительство крупнейшего спортивного комплекса «Пойтахт-90», на который из бюджета столицы планируется выделить около 600 млн сомони.
«Так мы экономим или как?»
Между тем эксперты и простые люди сомневаются в целесообразности таких расходов, по крайней мере в кризис, когда вроде нужно экономить.
- В отношении расходов Минфин объявил политику сокращения неприоритетных статей бюджетного финансирования, однако при этом правительство не отказалось от целого ряда амбициозных и непонятных расходов на снос и строительство новых административных зданий в столице, пышные празднования и церемонии, - отмечает экономист Рустам Холикзода.
Он не может понять, по каким экономическим критериям возвратности и эффективности выбираются объекты для капитальных инвестиций в условиях дефицита ресурсов бюджета.
Юрист Шокирджон Хакимов считает, что сносить можно только те административные здания, которые находятся в аварийном состоянии. И то, если есть на это лишние деньги. По его мнению, бюджетные средства было бы лучше направить на развитие инфраструктуры в регионах, на реконструкцию производственных предприятий, чтобы создать реальные рабочие места.
- Доходы бюджета сокращаются второй год подряд, для его пополнения усиливается налоговое бремя на предпринимателей, которые и так едва сводят концы с концами. Бюджетники живут на мизерные зарплаты, - отмечает финансовый аналитик Рашид Саломов. - В таких условиях правительство умудряется выделять средства на строительство новых зданий госструктур. При этом строятся не какие-то скромные здания, отражающие реалии нашей страны, а прямо царские хоромы…
Вопрос приоритетов
Экономический обозреватель Сафарали Нур отмечает, что в период 2004 - 2014 годов Таджикистан поддерживал свою экономику во многом благодаря трудовой миграции своего трудоспособного населения в Россию.
- Ситуация начала меняться в худшую сторону, когда цены на нефть и введение санкций серьезно ударили по российской экономике. Это, в свою очередь, отразилось на внутреннем рынке Таджикистана, так как денежные переводы были ключевым инструментом для населения для поддержания своей потребительской способности, - говорит он.
На фоне кризиса, подчеркивает обозреватель, возникает резонный вопрос: как государству лучше распорядиться своими достаточно ограниченными бюджетными ресурсами?
- Строить новые и грандиозные административные здания для бюрократии - либо направить эти ресурсы на социальные нужды, такие как образование, здравоохранение, инфраструктурные проекты по водоснабжению в регионах, а также многие другие социальные направления, которые требуют внимания? Думаю, необходимо соблюдать определенный баланс. Вместо здания в несколько десятков миллионов долларов для развития общества было бы важнее построить несколько десятков новых школ в регионах, каждая по 1 млн долларов. Либо можно было бы проложить водопроводную систему в нескольких населенных пунктах. Это вопрос приоритетов.
…Недавно в Душанбе прошла выставка промышленных товаров Узбекистана. Таджикистанцы воочию увидели, сколько заводов-производителей создано за годы независимости у наших соседей и какие технически сложные изделия они научились производить своими руками. При этом Ташкент не может похвастаться какими-то новыми административными зданиями с приставкой «самый большой в регионе» - город по большому счету остался таким же, как в советские времена.
Очевидно, каждый сам выбирает приоритеты своего развития.
Можно строить заводы, а можно - дворцы и банкетные залы.
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temur1 час назад
ну показуха это по нашему
помню проезжали по какому то району - куда должен был приехать президент - сам раис района стоял и орал чтоб быстрее красили заборы и стены домов чтоб замечание ему не сделали
Гость 2 часа назад
Согласен с Парвизом!
Джонни2 часа назад
Спасибо АП за правду
Мимо проходил3 часа назад
Каждый выбирает приоритеты основываясь на саоих способностях и мировоззрении. Делайте выводы сами.
Парвиз3 часа назад
Цель автора это статьи мне умом не понять!При чем тут заводы и бюджет государства? В Узбекистане все промышленники это частный сектор, построили все за счет средств иностранных инвесторов и банковских кредитов.
Правительство старается ради блага граждан возводить новые объекты гражданской инфраструктуры, пытается повысить уровень привлекательности страны для туристов, а этим оболтусам экономистам все никак не догнать! все по советским учебникам пытаются познать смыл затрат, или же специально ищут такие непонятные темычтобы обвинить в халатности Правительство. Интересно кто им платит за эти не научные статьи?
Вместо того чтобы здесь ручкой черкать, в цифрах докажи что эти финансовые затраты не рациональны? слабо? похвальную или критичную статью каждый может левой написать, а обосновать мозгов не хватает. Поэтому этих тупых экономистов-писателей никуда и не берут, и в за рубеж тоже не зовут.
Азия-Плюс зачем эфир загрязняйте, пусть строят что хотят, есть деньги надо тратить во благо страны, а заводы со временем частный сектор построит. Промышленность это не шутки, это постепенное развития бизнеса от импорта в производство.
Мимо проходил Парвиз2 часа назад
20 лет как "война" закончилась, а кроме как кричать что мы великие и весь мир намдолжен - ничего и не научились. Для сравнения почитайте историю Японии после 2-й мировой войны.
Кризис3 часа назад
А нафига? Построил дворец, отмыл деньги и пожил для себя. Построил завод, следи за управлением, рентабельностью, любой кого поставили купил свое место, что доказывает постройка таких дворцов, никто не думает о долгосрочной выгоде, легче резать корову и разделить мясо, нежели доить ее, и к сожалению такая система во всех гос.структурах....
Гость3 часа назад
Браво, А+!!!
J3 часа назад
..сомневаются в целесообразности таких расходов? Сомневаются не то слово, точнее будет- уверенны в абсолютной ненадобности! Мизерные пенсии ещё больше урезали, зато в новую мэрию, нужно вбухать миллионы... Где логика? В сельской местности дети бедные в школах по 3 человека за партой сидят. Классы переполнены, на школы смотреть без жалости не возможно, но в столице всё должно быть самым большим. Процветание страны не измеряется в самых высоких флагштоках, библиотеках (даже старые не были загружены выше 20%), в новых зданиях мэрии и т.д. и т.п. О благополучии страны можно судить по достатку и доступности продовольствия, отсутствия миграции, по рабочим местам. Надо уже запускать свои заводы и фабрики, а не банки которые по сути кроме растовщичества ничем не полезно.
Fred4 часа назад
А для того что бы вкладывали частные инвесторы надо прекращать рейдерские захваты хороших предприятий а наш таможенный и налоговый кодексы это же полное собрание произведений А. Дюма просто нет слов а вишенкой в торте это все органы исполнительной власти ну просто все Чапаевы поголовно!!!
Fred4 часа назад
Да но для того что бы строить производство или что то такое делают очень хорошую техника экономические расчеты сметно-проектные расчеты и расчитывают рентабельность проектов и там как вы понимаете много не своруешь а тут административные и другие здания и т.п. это же золотое дно клондайк эльдорадо ну в общем вы поняли.
Архимед5 часов назад
Сколько предприятий были закрыты из-за тяжелого налогового бремени? Сколько рабочих мест были закрыты? Сколько пенсионеров нищенствуют из-за мизерных пенсий
DATDT5 часов назад
Сомневаюсь, что там наверху прочтут что написано тут. А написано следующее: у нас нет стратегии развития страны и города. Занимаемся только тем, что считаем кол-во гостей на свадьбах и именами детей. А развитием производства не занимаемся. Чем мы славимься? Ничем, только мигрантами. Пригласите иностранных министров и увидите, что страна будет подниматься. Надо перестать говорить, что мы великие. Надо на деле показать это. Богатство государство и людей - вот что такое развитое государство, а нет количество гостей на свадьбах.
Спецагент DATDT2 часа назад
Иностранный министр - не панацея. Знаю много иностранцев, рисуют красивые бизнес планы, обещают инвестиции, но на деле одна единственная цель - приблизиться к госчиновникам и получить какой нибудь жирный гос.контракт.
Спецагент5 часов назад
Заводы построить-то построим, а вот куда потом реализовать продукцию? Рынка нету. Узбекистан со своими пром.товарами приехали в Таджикистан рекламировать и найти рынок, потому что все рынки уже поделены. А построить завод только для рынка Таджикистана нерентабельно, такой завод никогда не окупит вложенный капитал. Хотя с другой стороны, вот построили полиграф комбинат для печати книг для школ, фабрику для шитья школьной формы. Однако все это не бизнес, а олигополия, нету конкуренции.