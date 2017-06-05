Управление образования города Душанбе заявляет, что родителям должны быть возвращены все средства, которые были собраны для ремонта школ столицы.

В некоторых общеобразовательных школах Душанбе, где были собраны деньги на ремонт школы и классов, уже вернули их родителям. Это произошло сразу же после распоряжения мэра Душанбе Рустама Эмомали, согласно которому общеобразовательные и дошкольные учреждения будут ремонтироваться за счет районных бюджетов.

Заместитель начальника столичного управления образования Ситора Бобохонова сообщила «АП», что отныне нет никакой необходимости собирать деньги на ремонт школ с родителей.

«Руководство школ должно вернуть собранные средства родителям учащихся», - заявила она.

Между тем, министерство образования заявляет, что сбор денежных средств с родителей учеников на ремонт школы сам по себе незаконен.

«Минобрнауки ежегодно заявляет о незаконности сбора средств на те, или иные нужды школы. В случае обнаружения фактов сбора денег на ремонт школы, родители могут сообщить по телефонам доверия 227-76-86 министерства», - сообщил «АП» пресс-секретарь министерства образования и науки Эхсон Хушвахтов.

В начале июня мэр Душанбе распорядился ремонтировать средние общеобразовательные и дошкольные учреждения за счет районных бюджетов. Главы четырех районов города уже получили соответствующее письмо. Поручение о запрете сбора средств с родителей на ремонт школ и детсадов направлено в Главное управление образования города Душанбе, сообщили тогда «АП» в столичной администрации.

«Данная мера направлена на предотвращение коррупционных явлений, незаконного сбора средств для ремонта школьных и дошкольных учреждений. Об итогах проделанной работы председатели районов должны отчитаться до 1 августа», - сообщили в мэрии.