Арестован подозреваемый в массовом убийстве, совершенном в Тверской области в ночь на 4 июня, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает Медуза.

СК подтвердил, что в убийстве девяти человек подозревается Сергей Егоров. Ему назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Центральный районный суд Твери, избравший меру пресечения Егорову, отправил его под стражу на 90 дней.

В ночь на 4 июня в Тверской области в садоводческом товариществе «50 лет Октября», примыкающем к поселку Редкино, были убиты девять человек. Убийство, как сообщалось, совершил 45-летний житель Москвы Сергей Егоров.

Первоначально выдвигалась версия, что Егоров, пришедший к знакомым на один из участков, поссорился с хозяевами дачи и их гостями, уехал, а затем вернулся с охотничьим карабином «Сайга» и убил девять человек.

Причиной ссоры, сообщали СМИ со ссылкой на источники, был вопрос о службе в армии. Убийца был задержан полицией, вызванной сумевшей спрятаться женщиной

В сообщении СК, опубликованном утром 5 июня, приводится другая версия произошедшего. По данным Следственного комитета, в ходе ссоры Егорова вытолкали с садового участка находившиеся там люди и пригрозили расправой, если он вернется. Егоров, по версии следствия, пошел домой, взял карабин и вернулся на участок, потребовав извинений. Находившиеся на участке извиняться отказались и продолжили угрожать Егорову. Чтобы напугать обидчиков, считает СК, Егоров открыл огонь. Из-за того, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, указывается в сообщении, Егоров стрелял по всем находившимся на участке, убив, в итоге, девять человек.