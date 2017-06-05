В столице прошел чемпионат Таджикистана по бодибилдингу, который завершился абсолютной победой душанбинца Рамшеда Хабибова.

В Душанбе прошел очередной чемпионат Таджикистана по бодибилдингу. Напомним, что первым абсолютным чемпионом республики стал Бахтовар Джабборов, следующие три года чемпионом становился Азиз Азизов. Затем абсолютным чемпионом был Хуршед Толибов, в 2014 году викторию одержал Фирдавс Дустов, затем очередные успехи праздновал Хуршед Толибов.

Чемпионат Таджикистана-2017 собрал более сорока бодибилдеров со всех регионов страны. В абсолютном финале соревнований участвовали победители четырех весовых категорий.

Таджикские бодибилдеры

В весе 65 кг лучшим был признан Вохидов Равшан, в весе 75 кг - Махаммадиев Фазлиддин, в весе 85 кг победителем стал Нуридинов Амридин, а в весе +90 кг - Хабибов Рамшед.

Отметим, что страна узнала нового чемпиона республики. Им стал Хабибов Рамшед, он же выиграл титул абсолютного чемпиона страны. Ранее на протяжении нескольких лет лучшим в стране становился Толибов Хуршед.

В бодибилдинге судьи оценивают мускулатуру участников соревнований на основании объема, эстетичности пропорций, симметрии и сбалансированности, а также определяют культуриста с наиболее совершенным телом. Соревнования состоят из трех туров. В первом из них спортсмен позирует перед судьями и публикой в свободном выступлении под музыку. Во втором туре атлет демонстрирует две позы – вид спереди и вид сзади. А третий тур состоит из семи обязательных поз: двойной бицепс спереди, широчайшая мышца спереди, бицепс сбоку, двойной бицепс сзади, широчайшая мышца сзади, трицепс и пресс-бедро.

«В этом году мы провели очередной чемпионат республики, и по сравнению с предыдущими соревнованиями прошедшие состязания лучших бодибилдеров страны показали, что наш вид спорта активно развивается, спортсмены вышли на более качественный уровень, - сказал президент Федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга и фитнеса РТ Олим Парпиев. – Заметно выросла конкуренция, а чтобы ее повысить, в этот раз мы решили сделать не семь весовых категорий, а четыре. Видно, что атлеты готовятся по современным мировым стандартам, отсюда и результат. Не было явного преимущества ни у одного из бодибилдеров практически в каждой категории. Это, конечно, очень радует».

Теперь Федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга и фитнеса РТ предстоит отобрать спортсменов, которые примут участие в международных соревнованиях в этом сезоне, в частности, чемпионатах Азии и мира по бодибилдингу. Континентальное первенство по бодибилдингу пройдет в августе, а по пауэрлифтингу чемпионат мира состоится в июле. Также в планах проведение чемпионата Таджикистана по пауэрлифтингу, который, как ожидается, пройдет в сентябре.

Результаты чемпионата: 65 кг. 1. Равшан Вохидов (Душанбе). 2.Фируз Махмадов (Душанбе). 3.Идибек Ходжаев (Дангара). 75 кг. 1.Фазлиддин Махаммадиев (Душанбе). 2.Умед Муминов (Душанбе). 3.Сухроб Гафоров (Душанбе). 85 кг. 1.Амридин Нуридинов (Согд). 2.Нековар Артиков (Душанбе). 3.Лутфулло Хафизов (Душанбе). +90 кг. 1. Хабибов Рамшед - Душанбе. 2. Тошматов Бободжон – Согд. 3. Абдурасулов Олим – Душанбе. Абсолютный чемпион - Хабибов Рамшед.