Главный тренер молодежной сборной Таджикистана и ассистент главного тренера национальной сборной страны Виталий Левченко завершил работу в сборных командах республики и перешел на работу в самарские «Крылья Советов» помощником Андрея Тихонова.

Как сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана, Левченко также покинул пост главного тренера клуба высшей лиги Таджикистана гиссарского «Баркчи».

ФФТ отмечает, что под руководством Виталия Левченко молодежная сборная Таджикистана, составленная из игроков не старше 19 лет, вошла восьмерку лучших команд чемпионата Азии-2016, который проходил в Бахрейне.

Федерация футбола Таджикистана выразила благодарность Виталию Левченко за совместную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Пока не сообщается, кто теперь будет тренировать таджикскую молодежку.