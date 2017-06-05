По сравнению с прошлым понедельником, цены на продукты питания первой необходимости снизились. На некоторые довольно ощутимо.

Накануне священного месяца Рамазан столичные власти пообещали, что цены на продукты питания первой необходимости расти не будут. На прошлой неделе наш обзор показал, что они, наоборот, выросли.

Однако сегодня мы убедились, что цены вновь снизились. Возможно, причиной тому стало то, что мэр Душанбе Рустам Эмомали 1 июня уволил директоров рынка «Дехконбозор» Зиёвиддина Наджмиддинова и рынка «Шохмансур» Саймахмуда Муминова. В столичной администрации отмечали, что уволены они были, в том числе и за утерю контроля за ценами.

Такой обзор мы будем делать еженедельно – по понедельникам в течение всего месяца и, в итоге, увидим, насколько дорожала (или дешевела) наша жизнь во время поста.

Отметим, что цены в регионах республики сильно разнятся, поэтому мы указываем только столичные цены, принимая во внимание, что сам по себе Душанбе является «импортером» сельскохозяйственного продовольствия.