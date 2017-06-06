Сотрудниками агентства по борьбе с коррупцией по подозрению в присвоении денежных средств задержана сотрудница филиала «Амонатбанка» в Балджуване. Женщина по фиктивным пенсионным документам получила более 71 тысячи сомони.

Сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана по подозрению в присвоении средств банка и служебном подлоге задержана кассир филиала Государственного сбербанка Таджикистана «Амонатбанк» в Балджуванском районе Х. М., сообщает пресс-центр Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

Женщина с августа прошлого года до момента задержания путем составления фиктивных документов на имя пенсионеров получила незаконно из банка свыше 71 тысяч сомони, которые потратила на собственные нужды.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям 245 (присвоение или растрата) и 323 (служебный подлог) УК Таджикистана. Ей грозит наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а также штраф в особо крупном размере.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus