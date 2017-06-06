Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до миллиарда долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По словам командиров вооруженных группировок и представителей правительства в регионе, Доха заплатила за освобождение 26 катарских членов королевской семьи на юге Ирака и «50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии», сообщает РИА Новости. Сообщается, что Катар передал деньги связанной с «Аль-Каидой» группировке, воюющей в Сирии, и службам безопасности Ирана.

Financial Times отмечает, что сделка состоялась в апреле. Близкий к катарскому правительству источник сообщил, что «выплаты были сделаны».

Неизвестные вооруженные люди в декабре 2015 года похитили катарских охотников с соколами из лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной провинции вблизи границы с Саудовской Аравией. По данным источника РИА Новости в иракской полиции, среди похищенных были члены правящей семьи Катара.

Переговоры об освобождении заложников велись более года между Ираном, Катаром и ливанским движением «Хезболлах». В апреле 26 охотников были освобождены и переданы послу Катара в Ираке.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее подобные меры приняли власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий.