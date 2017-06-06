За минувшие сутки в реках Таджикистана утонули двое подростков – мальчики 10 и 14 лет. Тело одного до сих пор не найдено.

Житель джамоата Рудаки Вахшского района, 14-летний подросток утонул во время купания в реке Вахш, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным МВД, в этот же день 10-летний мальчик из района Шахринав утонул в реке Душанбинка. Его тело до сих пор не найдено.

По данным министерства внутренних дел Таджикистана, за 5 месяцев текущего года в реках и водоемах страны утонуло 36 несовершеннолетних детей.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus