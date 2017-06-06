Нижняя палата парламента Таджикистана приступила к изучению поправок в закон республики «О милиции», согласно которым лица с двойным гражданством, иностранцы и лица без гражданства не имеют право работать в органах внутренних дел страны. Ранее подобные поправки были внесены в законы об органах национальной безопасности и госслужбе.

В Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики поступил проект поправок в закон «О милиции», в котором прописан запрет на работу в органах внутренних дел лицам с двойным гражданством, иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщил «АП» источник в парламенте.

По его словам, данные поправки подготовлены правительством Таджикистана и направлены на защиту национальных интересов страны.

Практика введения запрета на работу в госорганах Таджикистана иностранцам, лицам без гражданства и лицам с двойным гражданством была запущена в 2014 году. В декабре того года нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «О дипломатической службе», согласно которым иностранным гражданам запретили работать в дипструктурах республики.

Согласно приятым в ноябре прошлого года поправкам в закон «Об органах национальной безопасности» в органах госбезопасности Таджикистана могут работать лишь таджикские граждане. Соответствующие поправки тогда же были внесены поправки в закон о государственной службе.

В Таджикистане на начало текущего года насчитывается свыше 19 тысяч государственных служащих.

Согласно законодательству в систему государственной службы Республики Таджикистан входят: государственная гражданская служба; государственная служба правоохранительных органов; государственная военная служба.

К административным государственным служащим также приравниваются должностные лица органов самоуправления поселков и сел, перечень должностей которых определяется Реестром госдолжностей РТ.

Простые врачи и учителя не являются государственными служащими, на них соответствующее ограничение не распространяется.

В апреле этого года нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают введение штрафов в отношении должностных лиц за сокрытие информации о наличии гражданства другой страны.

В Кодекс об административных правонарушениях добавлена статья 501 (1) «Сокрытие информации о наличии гражданство другой страны», которая предусматривает штраф за сокрытие информации об иностранном гражданстве.

Нарушение требований данной статьи влечет штраф в размере от 20 до 30 показателей для расчета, то есть от 1 тысячи сомони до 1,5 тысяч. В настоящее время один показатель для расчетов составляет 50 сомони.

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