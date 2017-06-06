Несколько дней назад депутат нижней палаты парламента Абдухалим Гаффоров подсчитал, что водители маршруток недодали сдачу пассажирам на сумму 93 миллиона сомони… Мы, конечно же, не поверили, уж больно обидно было бы, если это действительно так. И все же решили перепроверить, а заодно узнать какие расходы несут водители маршруток?

Платить за проезд в общественном транспорте приходится всем обыкновенным жителям столицы. Тарифы на проезд давно известны, ведь они не менялись последние 6 лет. Тем не менее, вопрос оплаты регулярно вызывает споры в общественном транспорте, будь то автобус, троллейбус или маршрутное такси. Причина – «округление» тарифов водителями и кондукторами всех видов пассажирского транспорта.

Несмотря на наличие в салоне каждой маршрутки табличек с указанием платы за проезд, водители округляют плату в 1,6 сомони до 2. А про 80 дирамов и говорить смешно – при попытке получить сдачу с сомони водители могут просто остановить авто и высадить принципиального пассажира.

Фото Asia-Plus Маршрутки – основной транспорт в стране и от них же основная головная боль и для пассажиров и для частных автовладельцев.

В последние месяцы в маршрутных такси появились дополнительные объявления, где указаны телефоны, по которым можно сообщить о завышении водителями платы за проезд.

В пассажирском транспорте, курсирующем по центральному проспекту Рудаки, на табло бегущей красной строкой сообщается, что стоимость проезда на автобусе составляет 60 дирамов, на троллейбусе - 70. Однако и здесь кондукторы, получив деньги, не дают сдачу мелочью, а «округляют» тариф до 1 сомони. В результате пассажирам приходится смиряться перед нагловатыми контроллерами и водителями.

Особенно возмущаются обсчетом люди, которым ежедневно приходится совершать от двух до пяти поездок в день. «Каждый день терять от 80 дирамов до 2 сомони, так это в месяц выходит почти 40 сомони. А мне и без того приходится экономить много, даже на питании. И почему я должна отдавать лишнее?» - негодует жительница столицы Халима.

Транспортная служба бдит

В Душанбенаклиётхадамотрасоне (Душанбинская транспортная служба) нам рассказали, что к ним ежедневно поступают жалобы пассажиров на обсчет и грубость водителей.

Завотделом по связям с населением и СМИ Абдухалим Маджидов говорит, что в составе службы существует дисциплинарная комиссия, которая разбирает споры между водителями и пассажирами. «К виновным применяем меры наказания – лишаем права работы на срок 5 – 10 дней. Если жалобы на конкретного водителя продолжаются, то после нескольких отстранений такой работник просто увольняется».

В то же время Маджидов считает, что в создавшейся ситуации частично виноваты и сами пассажиры. «Все горожане знают тарифы, знают, сколько поездок им нужно совершить. Неужели нельзя заранее запастись мелочью, чтобы заплатить «без сдачи» и тем самым исключить споры. Если хотя бы половина пассажиров заплатит мелочью, то водитель получит возможность давать сдачу», - сказал он.

Маджидов напомнил, что водитель в первую очередь обязан обеспечить безопасность движения, а пассажиры не должны отвлекать его от основной работы.

«Когда водитель занят сдачей, он может отвлечься от вождения, а между тем за 1 секунду автомашина проходит около 18 -22 метров. Это может привести к неприятным событиям. В свою очередь, мы обязали руководителей автотранспортных предприятий, чтобы они обеспечили водителей мелочью перед выходом на маршрут. Пользуясь возможностью, я просто прошу пассажиров: не поленитесь подготовиться к поездкам, и вы не отдадите лишнего, а водителю будет легче работать».

Большие расходы?..

Между тем Абдухалим Маджидов считает, что в настоящее время реальная цена перевозок приближается к трем сомони за пассажира.

- За прошедшие 6 лет выросли вдвое цены на бензин; автошины, баллоны подорожали в несколько раз. Многие водители арендуют машины, так им приходится ежедневно отдавать по 50 – 100 сомони, - говорит он. – Ремонтируют маршрутки сами водители. Или оплачивают ремонт из своего кармана. Одна только починка двигателя обойдется в 3 – 4 тыс. сомони. Что остается водителю? - говорит он.

Мы решили узнать, насколько велики расходы водителей, посетив для этого некоторые организации сферы. Отметим, что почти все наши собеседники на вопросы о ценах отвечали неохотно, просили не указывать их имен и должностей.

… давайте проверим

В Госучреждении по надзору и регулированию на автотранспорте объяснили, что напрямую с водителями не работают. Автотранспортные объединения получают на пассажирские перевозки общую лицензию. Последняя оформляется, как правило, на 5 лет, и стоимость ее составляет 700 сомони. Водители, работающие по договору с АТП, получают от него лицензионные карточки.

В Душанбе работает 16 автотранспортных объединений (АТО). В них нас заверили, что выдают водителям лицензионные карточки совершенно бесплатно.

Фото Asia-Plus Стоимость проезда на автобусе составляет 60 дирамов, на троллейбусе - 70.

Также АТО предоставляют услуги механика, проводят медосмотр, организовывают контроль диспетчеров на конечных точках маршрута. За все это водитель ежемесячно официально платит АТО в зависимости от марки машины от 206 до 286 сомони.

Если машина арендуется, то ежедневная оплата составляет от 50 до 100 сомони. Оплата патента обходится в 126 – 169 сомони, в зависимости от марки авто. Между тем водители утверждают, что «отстегивают» АТО не менее 500 сомони в месяц, поскольку ежедневно дают по несколько сомони врачу, диспетчеру и механику. Заправляют машину горючим водители за свой счет.

Отдельной тратой стоит штраф сотрудникам ГАИ за нарушение правил ПДД. Но тут определиться с суммой не удалось. Поэтому не будем ставить это в постоянные расходы.

Льготы на проезд в городском пассажирском транспорте предусмотрены для депутатов парламента, городских и районных депутатов, участников и инвалидов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й группы, детей-инвалидов, находящихся на пенсии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. А также для чернобыльцев, лиц, получающих спецпенсии за особые заслуги, ветеранов военных действий в третьих странах.

Кроме вышеперечисленного, ежегодно необходимо проходить техосмотр. На станции техобслуживания нам сообщили, что сама процедура осмотра и получение диагностической карты обойдется в сумму от 230 до 285 сомони. Отметим, что это был единственный платеж СТО, открыто представленный прейскурантом, вывешенным тут же, на стене.

Размеры остальных платежей узнавали у представителей соответствующих служб. Они таковы: обязательная страховка – 119 сомони; экология – 35 сомони; налог на транспорт – 400.

Стоимость техосмотра в ГАИ узнать не удалось, но неофициально нам сообщили, что он составляет около 40 сомони.

Итак, получается, что раз в год водителю приходится выкладывать за техосмотр 819 - 874 сомони; сами водители утверждают, что это стоит более 1000, плюс оплата патента - около 170 сомони. По максимуму это составит около 1170 сомони. Ежемесячные обязательные расходы – от 250 до 500 сомони. По максимуму это около 1700 сомони.

Вряд ли эти расходы можно назвать непосильными для водителей маршруток…

Доходы есть, но «зайцы» их съедают?

Вместе с тем мы не беремся подсчитывать доходы водителей, поскольку они зависят от множества факторов: размеров микроавтобуса, числа выполненных рейсов, длительности маршрута, тарифа, количества пассажиров и некоторых других факторов.

Доходы от транспортных перевозок снижает и наша местная «особенность»: в Таджикистане много «зайцев». Одни, проскочив в салон мимо контролера, норовят проехать незаметными в автобусах и троллейбусах, другие жалуются ему на отсутствие денег или просто упорно молчат. Поражают взрослые мужчины, которые мельком показывают какое-то удостоверение и игнорируют просьбу контролера показать его в развернутом виде; женщины-домохозяйки без зазрения совести демонстрируют удостоверения правоохранительных органов и других госучреждений. И чаще всего контролеры проигрывают в этих препирательствах.

Не раз наблюдала, как парнишка-контролер, пройдя через заполненный салон троллейбуса/автобуса, получает плату всего лишь с 2-3 пассажиров. Отметим, что такого явления не существует ни в одной другой стране, люди платят везде беспрекословно, и никаких препирательств по поводу оплаты не существует. А нарушителей, если такие изредка обнаруживаются, тут же штрафуют и высаживают.

Цену лучше уж округлить

Во время интервью со специалистами отрасли довелось узнать, что уже создана и работает комиссия по пересмотру цен на пассажирском транспорте.

В связи с чем хотелось бы высказать наши соображения. В период кризиса нелегко приходится многим, поэтому значительное повышение платы за проезд может вызвать ухудшение финансового состояния жителей столицы и недовольство населения. Но «округлить» цены с 1,6 сомони до 2 – вполне реально, коль скоро мы уже фактически платим эту цену. И новые тарифы должны быть удобными для расчетов, чтобы не возникало причин обсчитывать пассажиров. Пассажирам же советуем прислушаться к советам специалистов отрасли и давать точно уставленную цену «без сдачи».

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