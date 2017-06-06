Следователя, выбросившего в Москве на помойку останки погибших кыргызстанцев, лишили премии. Об этом, как сообщает Zanoza.kg, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, ранее посольство Кыргызстана в РФ сообщило об обнаружении останков тел кыргызстанцев на помойке в Москве. Две человеческие кости, образцы кожи и волосы (все было упаковано в свертки) обнаружил совершенно случайно водитель мусоровоза, когда загружал контейнеры 21 апреля. Установить, кто их выбросил, не составило особого труда - рядом лежала расписка в получении. Выяснилось, что останки выбросили сотрудники Главного следственного управления МВД России по Москве.

Стало известно, что следователь 9-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве, который в конце апреля выбросил человеческие останки на помойку вблизи Царицынского морга в Тарном проезде, отделался выговором. Теперь полицейский лишен премии.

«Оказалось, что эти останки незадолго до появления в мусорном баке забрал из морга следователь 9-го отдела ГСУ столичного ГУ МВД. В его производстве находилось дело о ДТП с четырьмя погибшими - все граждане Кыргызстана. Авария произошла в январе, тела жертв сильно обгорели, их направили на экспертизу. Так как существовала вероятность, что тела не опознают, то эксперты сами отчленили кости и другие части - чтобы, если потребуется, провести ДНК-экспертизу. Но она не понадобилась. Тела вскоре переправили на родину для проведения ритуала захоронения, а некоторые части тел остались в морге», - сообщает «МК».

Эти останки и вручили следователю ГСУ вместе с заключением судмедэкспертизы. Не забрать их полицейский не мог - тогда ему не отдали бы на руки нужный документ. По логике в таком случае следователь должен был сразу же сдать их в крематорий для утилизации. Однако он этого не сделал, скорее всего, из-за сложностей в оформлении документов и огромных очередей в морге в предпраздничные дни.

На днях руководство московского Главка решило, какое наказание понесет следователь полиции - было решено объявить ему строгий выговор. Теперь как минимум полгода полицейский будет лишен премии (за успешные реализации вознаграждение составляет свыше 50 тыс рублей). Снять наказание можно лишь упорным трудом.