Суд района Исмоили Сомони города Душанбе сегодня вынес вердикт в отношении жительницы района Фирдавси: женщина признана виновной в трафике в ОАЭ и приговорена к 8 годам лишения свободы.

Как сообщили «АП» в суде, 28-летняя Ниссо Мирзоева обманывала женщин, и отправляла их в Дубай с целью сексуальной эксплуатации. Она признана виновной по статье 130, ч. 2 (Использование рабского труда) УК РТ.

В суде рассказали, что Ниссо Мирзоева в июне 2016 года сговорилась с некоей Нодирой, которая уже в Дубае встречала и принимала отправленных из Таджикистана женщин, и нашла подходящую жертву.

Так, прошлым летом Мирзоева встретила в столице Робиямох Забирову, которая на тот момент находилась в тяжелой жизненной ситуации. Она предложила ей работу в салоне красоты в ОАЭ, та согласилась. Осужденная купила Робиямох билет на рейс в Дубаи на 29 августа. На месте женщину встретила Нодира, которая заявила, что никакой работы в салоне красоты не будет, и что она должна отработать потраченную на документы и покупку авиабилета сумму в размере 8 тыс. долларов. Они отправили женщину в ночной клуб на заработки, и заработали на ней 900 долларов.

По данным следствия, Робиямох была депортирована из Дубая, а по приезду в Таджикистан девушка обратилась в правоохранительные органы и заявила на Ниссо Мирзоеву.