Основная тема, которая будет обсуждаться на Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом, – создание безопасного цифрового пространства с учетом сохранения максимально возможных свобод. Не менее важен аспект новых экономических возможностей, которые получат страны региона с наращиванием интернет-доступа. Мероприятие пройдет 22-23 июня 2017 года в Душанбе.

22-23 июня 2017 года в Душанбе (Таджикистан) пройдет второй Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом (CAIGF-2017). Главная цель мероприятия – организация открытой площадки для обсуждения вопросов политики по управлению интернетом в странах Центральной Азии. На форуме будут обсуждаться вопросы кибербезопасности и свободы регулирования интернета, развития DNS-индустрии и расширения доступа к интернету, также будут рассмотрены глобальные и национальные подходы к управлению Сетью, сообщает Digital Report.

Три «О»

Форум собирает вместе региональных и международных экспертов и специалистов, чтобы:

- оценить текущее развитие интернета и его влияние на социально-политические и экономические изменения в регионе;

- определить наиболее сбалансированные подходы к политическому и техническому регулированию и управлению интернетом;

- обозначить рекомендации для разработки политик, основанных на региональных и международных практиках.

Инфраструктурные проблемы

Число интернет-абонентов растет благодаря расширению инфраструктуры сотовых и проводных сетей – тарифы постепенно снижаются, география возможного доступа увеличивается. Вовлеченность населения в цифровое поле общения и предпринимательства привносит свой вклад в трансформацию экономики Центральной Азии. Ожидаемым результатом цифровых преобразований, таких как электронное правительство, открытые данные, биометрическая идентификация, являются более широкое применение ИКТ правительством, бизнесом, обществом.

Вопросы, которые будут рассмотрены на Втором ежегодном Центрально-Азиатском Форуме Управления Интернетом:

Управление интернетом в Центральной Азии:

- передовые практики регулирования интернета в локальном контексте,

- как многостороннее управление практикуется в регионе.

Раскрытие потенциала цифровой экономики: национальные стратегии и региональное сотрудничество:

- расширение доступа к интернету в сельской местности,

- электронное управление и предоставление государственных услуг,

- возможности открытых и больших данных.

Кибербезопасность:

- кибербезопасность и защита критической инфраструктуры,

- защита персональных данных.

Угрозы и реалии киберэкстремизма в Центральной Азии:

- роль цифровой гигиены и общественных стандартов в борьбе с онлайн-экстремизмом,

- национальные планы действий по предупреждению использования интернета в террористических целях.

При этом сервис интернет-доступа в странах Центральной Азии до сих пор не является универсальной телекоммуникационной услугой. Чтобы повысить доступность интернета для населения, включая бедные и маргинальные слои общества, в том числе в самых удаленных районах, необходимо активизировать государственное-частное партнерство. Этот путь, считают эксперты, позволит сделать услугу универсальной, то есть обязательной. «Необходимо создавать благоприятную инвестиционную среду для частного сектора, в которой предусмотрены четкое регулирование, налоговые льготы и другие механизмы, – отмечает Асомидин Атоев, координатор регионального проекта общественного фонда ГИИП. – При этом надо учесть, что доступность интернета не ограничивается развитием отечественной или внутристрановой инфраструктуры доступа (последняя миля, средняя миля, невидимая миля), но и многодоступностью первой мили, то есть трансграничными соединениями».

Свобода слова

По мере того как все больше граждан Центральной Азии становятся интернет-пользователями, Сеть становится отражением настроений общества и глобального геополитического климата. В этих условиях кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, статус и права граждан при обработке их биометрических данных, а также использование интернета в террористических целях являются вопросами, решение которых требует новых подходов. Также очень важна оперативность реакции. С ростом влияния цифровых медиа-платформ на гражданскую активность большинство правительств в регионе предпринимают шаги по внедрению механизмов контроля, новых инструментов наблюдения и ограничения доступа к онлайн-ресурсам.

Здравый смысл, мера, четкость и предсказуемость законов – вот чем должны руководствоваться госорганы при ограничении доступа к интернет-ресурсам, уверена Диана Окремова, директор «Правового медиа-центра» (Казахстан). «В противном случае это превращается в полное ингорирование стандартов свободы слова и обмена информацией», – поясняет эксперт. «Любое государство в состоянии гиперактивно создавать свои онлайн-ресурсы с помощью действующих общественно-экономических систем и граждан страны. Это позволяет укреплять партнерство с транснациональными контент-провайдерами, которые могли бы активно участвовать в ограничении неправомерных ресурсов, – рассказывает Атоев. – Если говорить о странах Центральной Азии, то население давно уже не является оседлым, молодое поколение в основном находится за пределами страны. И ограничение доступа внутри страны не гарантирует то же самое за пределами».

Это задачи, которые требуют партнерства правительства, бизнеса и гражданского общества. Необходимо развивать базовую цифровую грамотность, помогать гражданам получить знания и навыки для защиты и адекватного поведения в интернете.

Развитие экономики

Интернет вещей (Internet of Things), по мере расширения спектра устройств и услуг, создает новые возможности для развития экономики. Большинство правительств четко осознают эти возможности и работают над национальными стратегиями цифровой трансформации. Однако интернет вещей несет и значительные киберугрозы, что также необходимо учитывать. «Никогда они не были так актуальны, как сейчас. И для этого нужно не только регулирование, но и повышение кибер-безопасности, развитие критического мышления и понимание основ работы с информацией», – говорит Окремова.

Правительства стран региона выбрали различные стратегии для решения перечисленных задач. Однако перечень проблем не меняется: это ограниченное межправительственное сотрудничество, низкий потенциал разработки технических решений и политик, устаревшая нормативно-правовая база, ограниченные инфраструктурные возможности и финансирование. Число общественных форумов, на которых разработчики политик взаимодействуют и обмениваются мнениями с частным сектором, гражданским обществом и академическом сообществом, остается низким.