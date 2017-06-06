Жанр: Ужасы, фэнтези, боевик, приключения

Страна: США

Режиссёр: Алекс Куртцман

В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон

Премьера в Душанбе: 8 июня, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Отряд специального назначения проводит в пустыне операцию по обезвреживанию группы террористов. Спустившись в бункер, они не обнаруживают врага, но находят древний саркофаг, который решают доставить на базу для дальнейшего изучения. Однако во время перелета происходит череда странных событий, в результате которых военный самолет терпит крушение. Все, кто был на борту, погибли, и только Нику Мортону чудом удалось выжить. Позже он узнает о том, что военные обнаружили древнюю гробницу дочери египетского фараона Аманет. Спустя тысячелетия она вернулась в наш мир и теперь собирается вернуть то, что по праву принадлежит ей…