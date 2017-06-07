Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим на совещании в Министерстве здравоохранения и социальной защиты подверг резкой критике состояние фармацевтической промышленности страны и поручил соответствующим министерствам и ведомствам, ученым в течение месяца подготовить проект решения правительства об освобождении от налога на добавленную стоимость продукции отрасли, производимой внутри Таджикистана.
Вице-премьер, как сообщил «АП» источник в правительстве, с сожалением отметил, что на сегодняшний день на территории Таджикистана выявлено свыше 1 тыс. растений, из которых можно производить продукцию фармацевтической отрасли, но они остаются практически невостребованными.
По словам А. Иброхима, сегодня в стране производится около 220 наименований лекарственных препаратов, что вообще не соответствует имеющимся возможностям, в производство восьми лекарственных препаратов, авторами которых являются таджикские ученые, налажено частично.
Вице-премьер поручил в кратчайшее время выявить и устранить препятствия на пути развития фармацевтической промышленности Таджикистана. Он поставил перед Таможенной службой Таджикистана задачи по недопущению контрабандного ввоза в страну лекарственных препаратов.
В ходе совещания ученые предложили правительству изучить вопрос об образовании в стране Фармакологического института.
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Человек3 часа назад
В 90 годы фарм предприятия строил Аламхон Ахмедов с помощью вложений и поборов со всех больниц Таджикистана... Так и построил....на соплях!
Спецагент4 часа назад
Вице-премьер по вопросам критики.
Он критикует, первый вице-премьер визирует рапорты, министры "забивают" на все, потому что они боятся и слушают только главу правительства - Президента.
Отдай полномочия премьер министру, думаю не было бы такой атрофированных от реальных задач министров.
Гурез4 часа назад
"Вопрос об образовании в стране Фармакологического института.
Подробнее: https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/power/20170607/240711"
А кадры есть? Где ученые-фармакологи? Да все они уехали за пределы Таджикистана! Даже в советское время очень мало было ученых-фармакологов!