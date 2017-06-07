Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим на совещании в Министерстве здравоохранения и социальной защиты подверг резкой критике состояние фармацевтической промышленности страны и поручил соответствующим министерствам и ведомствам, ученым в течение месяца подготовить проект решения правительства об освобождении от налога на добавленную стоимость продукции отрасли, производимой внутри Таджикистана.

Вице-премьер, как сообщил «АП» источник в правительстве, с сожалением отметил, что на сегодняшний день на территории Таджикистана выявлено свыше 1 тыс. растений, из которых можно производить продукцию фармацевтической отрасли, но они остаются практически невостребованными.

По словам А. Иброхима, сегодня в стране производится около 220 наименований лекарственных препаратов, что вообще не соответствует имеющимся возможностям, в производство восьми лекарственных препаратов, авторами которых являются таджикские ученые, налажено частично.

Вице-премьер поручил в кратчайшее время выявить и устранить препятствия на пути развития фармацевтической промышленности Таджикистана. Он поставил перед Таможенной службой Таджикистана задачи по недопущению контрабандного ввоза в страну лекарственных препаратов.

В ходе совещания ученые предложили правительству изучить вопрос об образовании в стране Фармакологического института.

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