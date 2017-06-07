Учебный год подходит к концу, и уже сейчас во многих школах родителей предупредили: к новому учебному сезону они должны приобрести для своих детей школьную форму местного пошива. Министерство образования и науки РТ утверждает, что принуждения никакого нет.

В редакцию «АП» обратилась группа родителей учеников столичной школы-гимназии №74 с жалобой на то, что их заставляют приобрести школьную форму, которую шьют на душанбинской фабрике «Таджиктекстиль».

- Мы раньше уже покупали там школьную форму. Она нашим детям не понравилась. В этом году хотим приобрести одежду на рынке, но нам говорят, что это указание Минобразования и что все ученики школы должны иметь единую модель, – говорят родители.

С подобной жалобой обратились и родители учеников нескольких других школ столицы.

Жительница Душанбе Гулчехра Шарипова рассказывает, что три ее внучки учатся в школе. Женщина рассчитывала, что школьная форма от старшей сестры будет переходить к младшей и покупать одежду каждый год им не понадобится. Однако в этом году школа решила поменять дизайн формы.

Выбор школьной формы, что шьют в Таджикистане - не велик Фото Asia-Plus

- Теперь школьную форму, которую покупали раньше, уже не наденешь. Придется покупать новую, а деньги немалые, плюс ее приходится «подгонять» под ребенка, а это опять расходы, - сетует Г. Шарипова.

Еще одна родительница рассказывает, что в прошлом году покупали форму в магазине при «Таджиктекстиле», но одежда очень сильно разочаровала.

- После нескольких стирок швы разошлись, пришлось все зашивать; и постоянно ее нужно приводить в порядок. Надеюсь, в этом году будет лучше, - говорит женщина.

Впрочем, есть и те родители, которые довольны, т.к. на местных рынках школьный костюм для мальчика стоит более 300 сомони, и это без учета рубашки. Местные цеха предлагают почти на 100 сомони дешевле.

Между тем, согласно разъяснению Минобразования, решение о пошиве единой формы руководство учебного заведения может принять только с согласия ассоциации родителей (родительского комитета).

- Минобрнауки никаких распоряжений и указаний относительно введения одной определенной формы для школьников и о приобретении ее только в одном определенном месте не давало, т.к. существует Положение Министерства образования РТ о единой школьной форме. Обязательным для этой формы является белый верх, темный низ, - ответили нам в данном ведомстве. - В зависимости от сезона она меняется. В приказном порядке официальными органами никаких распоряжений о пошиве школьной одежды не давалось. Фотографии образцов формы вывешены в школах, и родители могут их увидеть. Лицеи и гимназии, функционирующие в г. Душанбе, могут выбрать для своих учеников единую парадную форму. Но такое решение может быть принято только после совместного заседания ассоциации родителей и администрации учебного заведения.

Как сообщила «АП» директор школы-гимназии №74 Зулфиниссо Иномова, ни о каком принуждении приобретать школьную форму на «Таджиктекстиле» не было.

- Многие столичные школы подписали соглашения с производственным объединением «Нассочи точик». Согласно договоренности они принимают у школ заказы на пошив одежды определённой модели и цвета. Родители могут не тратить время на поиски и, придя в школу или на фабрику, приобрести там форму, причем неплохого качества и по невысокой цене. Могу заверить, что ни о каком принуждении речи не идет. Если у родителей нет желания приобретать форменную одежду местного производства, они вправе приобрести ее аналог на рынке. Мы лишь требуем, чтобы по цвету эта форма совпадала с той, что носят в нашей школе.

Минобразования: Поможем отечественному предпринимателю!

В Таджикистане переход к единой школьной форме происходил в течение нескольких лет.

В прошлом году Министерство образования и науки РТ вышло с предложением поголовно одеть таджикских школьников в форму местного пошива. Таким образом Минобрнауки решило внести свою лепту в программу импортозамещения.

Глава Минобразования и науки Таджикистана Нуриддин Саид заявил тогда, что в целях реализации этой программы министерство дало поручение, чтобы все учебные заведения использовали только местную продукцию. Он напомнил, что все школьные учебники уже издаются только внутри страны. По его словам, фабрика «Худжанд-cotton» начала реализовывать ткани, которые состоят на 80% из хлопка.

- Та форма, которая импортируется из Китая, - очень дешевого, низкого качества и производится из синтетических тканей. Одежда из Турции хоть и дорогая, но все равно там синтетики больше. Поэтому очень важно, чтобы школьную форму производили в самом Таджикистане, - отметил Н. Саид.

Говоря о школьной форме, Н. Саид подчеркнул, что, по его данным, на местные швейные комбинаты только в 2016 году поступило более одного миллиона заказов на пошив комплектов одежды для учеников.

В Минобразования сообщили, что еще в 2015 году премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода поручил подготовить обоснованное заключение относительно создания при правительстве постоянно действующей комиссии по усилению производства импортозамещающей продукции и развитию экспорта отечественных товаров.

- С целью развития производства отечественной импортозамещающей продукции и поддержки местных предпринимателей министерству было поручено обязать школьников покупать одежду местного производства. Министр поддержал это предложение и поручил школам заключить контракт со швейными цехами. Выбор в любом случае остается за родителями, но желательно, чтобы они поддержали местного производителя, - сообщили в Минобрнауки.

Как сообщили на столичной фабрике «Таджиктекстиль», каждый год, составляя коллекцию, они учитывают пожелания таджикских школ. После заключения контракта предприниматели предлагают несколько эскизов школьной формы, и совместно с родителями детей выбирается лучший фасон.

- Выбираем тот дизайн, который необходим современному школьнику. Время не стоит на месте, вкусы меняются. Учитывая все это, мы составляем коллекцию и показываем ее в школах. В нашей коллекции представлено около 30 моделей школьной формы. Согласно договору со школами ученик, приходящий сюда, называет номер своей школы, и мы показываем ему модели, выбранные его учебным учреждением, - отметили на швейном предприятии.

Атлас, адрас и халаты местного пошива

Между тем «рекомендации» по приобретению одежды местного пошива касались не только школьной формы. В начале февраля нынешнего года Министерство образования и науки Таджикистана направило во все образовательные учреждения страны письмо, в котором рекомендовано всем учителям, студентам и школьникам для привития национального стиля с 1 марта носить одежду из традиционных национальных тканей. Распоряжение в основном касалось девушек и женщин.

В письме говорилось, что с 1 марта преподавателям и учащимся вузов и школ рекомендовано в честь Международного праздника Навруз носить традиционную для таджикского народу одежду из атласа, адраса и чакан с национальным орнаментом.

В распоряжении отмечалось, что данная рекомендация сделана в целях пропаганды и возрождения лучших традиций предков таджикского народа и достойной встречи Навруза.

Как сообщили «АП» в Минобрнауки РТ, распоряжение, направленное в вузы, колледжи и школы, носило рекомендательный характер.

При этом каждый год цены на атлас и адрас на рынках резко возрастают в предпраздничные дни. Накануне Навруза платье из атласа стоило около 300 сомони (чуть больше 37 долларов).

Между тем вот уже второй год рекомендуют приобретать халаты местного пошива и воспитателям дошкольных учреждений.

Также с педагогов и учеников требуют приобрести журналы, тетради и дневники, аттестаты и дипломы отечественного производства.

- Мы не против, чтобы отечественные предприятия работали и выпускали продукцию для наших граждан, мы даже приветствуем такой шаг, - говорят родители. – Однако, прежде чем применять «добровольно-принудительную» практику, соответствующие ведомства, предприятия должны подготовиться к импортозамещению. Все же можно сделать разумно. Подготовить специалистов, запастись качественным сырьем, выпускать конкурентоспособный товар, учитывая вкусы молодежи, новые тенденции в моде. И тогда не нужно будет никаких «уговоров». Люди сами потянутся за своим, отечественным товаром.