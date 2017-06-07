Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отравляется в поездку по странам Центральной Азии: он посетит Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. 8 июня глава ООН прилетит в Астану, где уже вечером примет участие в торжествах по случаю заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает центр новостей ООН.

На следующий день, 9 июня, состоится встреча Антониу Гутерриша с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его выступление на пленарной сессии саммита ШОС.

10 июня Генсек ООН прибудет в Самарканд, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым. Во второй половине дня глава ООН поедет в Нукус, где посетит кладбище кораблей в Аральском море.

В воскресенье, 11 июня, Антониу Гутерриш прибудет в Бишкек. После встречи с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым Антониу Гутерриш поедет в город Ош для участия в мероприятиях, посвященных июньским событиям 2010 года. Ровно семь лет назад в этом городе произошла вспышка межэтнического насилия.

12 июня глава ООН прибудет в Таджикистане, а 13 июня отправится в Туркменистан. Антониу Гутерриш проведет встречу с Эмомали Рахмоном.

В Душанбе генсек ООН выступит на конференции по устойчивому развитию, а в Ашхабаде примет участие в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.

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