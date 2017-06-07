Сегодня, 7 июня, уже по традиции во всех школах Таджикистана завершается учебный год. В этом году он закончился без торжественности – «Звонок зрелости» с торжественной линейкой были отменены по распоряжению Минобразования.

В этом году последний звонок не прозвучал для 124 тыс. выпускников 11 классов таджикских школ.

Как и в прошлом, в этот день школьники пошли на занятия по обычному учебному графику. На уроках обсуждались вопросы по предстоящим экзаменам.

Ранее в Минобрнауки заявили, что если в школах пройдет торжественная линейка, то директоров школ и учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу – выговорами или увольнением.

Пресс-секретарь Минобрнауки ранее заявлял, что министерство находится в полной готовности. «При поступлении сигналов по телефонам доверия, мы готовы примем безотлагательные меры в отношении администрации школ, нарушивших запрет проведения «Звонка зрелости», - сообщал он.

В начала мая, коллегия Министерства образования и науки Таджикистана приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и учителей школ, где будет проведен «Последний звонок» (Звонок зрелости).

«Все попытки в прошлом запретить проведение «Последнего звонка», «Иди Алифбо» (прощание с букварем) в школах, «До свидания детский сад», не давали результатов. Праздники все равно проводились, с родителей собирались огромные суммы на подарки и прочее, - рассказал «АП» начальник управления среднего школьного образования Минобрнауки Абдуджаббор Алиев. – Чтобы прекратить все эти поборы, Коллегия министерства приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и преподавателей. Следить за выполнением данного постановления будут Управление кадров министерства, а также управления образования на местах».

По словам Алиева, на днях к ним опять обратились родители, которые рассказали, что в некоторых школах уже начали собирать деньги на виньетки, подарки учителям. «В отношении учителей и директоров школ уже принимаются меры. Мы намерены положить конец всем этим поборам», - сказал Алиев.

Представитель Минобразования также отметил, что в прошлом году и ранее многие родители благодарили, что в стране отменен «Звонок зрелости». «Многие говорили, что расходы на «последний звонок» для них неподъемные, они благодарили за то, что им теперь не придется тратиться», - добавил Алиев.

Относительно торжественной линейки, Алиев пояснил, что она пройдет как обычная будняя линейка. «На ней директора школ могут зачитать списки тех, кто допущен к выпускным государственным экзаменам, и не более», - сказал начальник управления среднего школьного образования Минобрнауки.

Теми школьниками, которые будут разъезжать 7 июня на машинах, будут заниматься сотрудники ГАИ. «Мы направим письмо в Управление ГАИ республики, чтобы они проследили за этим», - сказал Алиев.

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