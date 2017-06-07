Саудовская Аравия выдвинула 10 условий Катару, которые эмират должен выполнить для нормализации отношений. Об этом узнал телеканал Sky News Arabia . Среди них - высылка членов организаций, считающихся террористическими, и смена руководства телеканала Al-Jazeera, сообщает Newsru.Com​​​​​​​.

Дипломатические источники Sky News Arabia сообщили, что условия Эр-Рияда были переданы саудовской стороной эмиру Кувейта, который во вторник встречался с руководством королевства в городе Джидда. Документ якобы дает 24 часа на их выполнение, передает ТАСС.

Среди обязательных условий, выдвинутых Дохе, - разрыв дипломатических отношений с Ираном, выдворение из Катара всех членов исламистских группировок "Братья-мусульмане" и "Хамас", а также замораживание их счетов в катарских банках.

Кроме того, Саудовская Аравия настаивает на немедленном изменении редакционной политики катарского информационного телеканала Al-Jazeera и смене его руководства.

Косвенно существование условий, которые обрисовывают стоящий перед Катаром выбор, подтвердил глава МИД Саудовской Аравии Адел аль-Джубейр. Он заявил, что Эр-Рияд решил "прояснить" эти условия и принудить Катар с помощью экономических мер "выбрать свой путь".

При этом спустя час после публикации об ультиматуме Sky News Arabia опубликовал на сайте новость о том, что Эр-Рияд не выдвигал Катару особых условий. Об этом заявил анонимный источник в одной из стран Персидского залива.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания.

Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти Катара назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

Путин поговорил с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани международную проблематику и подтвердил позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций путем диалога, сообщила пресс-служба Кремля .

"Обсуждены вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дана высокая оценка итогам состоявшегося в апреле с. г. заседания двусторонней межправительственной комиссии. Была также затронута международная проблематика", - говорится в пресс-релизе.