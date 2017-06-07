Политика деофшоризации, проводимая в России, приносит противоположные результаты, пришел к выводу Reuters. По данным агентства, крупнейшие российские бизнесмены предпочитают терять статус налогового резидента в России, чем платить здесь налоги, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Два человека из первой сотни богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes рассказали Reuters, что перестали быть налоговыми резидентами России (для этого достаточно находиться в стране менее 183 дней в году). На такой шаг они пошли после вступления в силу в 2014 году «закона о деофшоризации», согласно которому собственники офшоров должны были раскрыть свои активы российским властям и платить с них налоги.

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (№ 8 в российском списке Forbes, состояние — $14 300 млн), оставшийся налоговым резидентом России, сообщил изданию, что знает о нескольких случаях, когда его коллеги-бизнесмены решили перестать быть налоговыми резидентами России, покинув страну.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — сказал Потанин.



Как отмечает издание, официальной статистики о том, сколько людей стали налоговыми нерезидентами России с момента принятия закона, нет. Также нет публичных данных о размере активов, которыми владеют эти предприниматели. Бывший чиновник, близкий к Кремлю, заявил изданию, что, по его оценкам, примерно третья часть из 500 самых богатых российских бизнесменов покинула страну с момента принятия закона о деофшоризации. Какая часть из них руководствовалась нежеланием платить налоги в России, он не уточнил, однако отметил, что велика вероятность, что это доля немалая. Согласно исследованию, проведенному адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (его результаты приводит Reuters), из примерно 300 состоятельных россиян, которые являются бенефициарами офшоров, отказаться от статуса российского налогового резидента решили 40%, а еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.



Reuters опросил более десятка российских крупных бизнесменов, их менеджеров и юристов, а также бывших чиновников. Агентство пришло к выводу, что в российском бизнесе сформировался целый сегмент собственников, которые сохранили основные активы в России, однако находятся вне российской налоговой системы.

Reuters приводит слова пожелавшего сохранить анонимность «одного из ведущих российских бизнесменов», который утверждает, что если бы не было закона о контролируемых иностранных компаниях (по которому российские налогоплательщики должны раскрывать свои офшоры), то он продолжал бы платить налоги в России, однако «сейчас это невозможно». Другой миллиардер отмечает, что он и многие его друзья-бизнесмены «сидят все в ожидании того, что будет хуже».

Согласно закону о контролируемых иностранных компаниях 2014 года, все российские налогоплательщики обязаны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Это нужно для того, чтобы эти активы могли облагаться налогами. Этот закон касается тех бизнесменов, которые более 183 дней в году проводят в России. До принятия закона российские предприниматели не были обязаны отчитываться о своих доходах за рубежом.



В 2015 году сообщалось о выходе из российского налогового резидентства акционеров «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Алексея Кузьмичева (в самой «Альфе-Групп» эту информацию отрицали). Некоторые из богатейших российских бизнесменов выбирают другие пути. В частности, управляющий акционер Rambler & Co Александр Мамут перевел иностранные активы в отдельный траст (его он оформил на своих несовершеннолетних детей-нерезидентов). Аркадий Ротенберг продал активы, которые он контролирует через офшоры, своему сыну Игорю. В 2016 году Forbes сообщал, что статус налогового резидента России утратил основной акционер USM Holdings Алишер Усманов. Впоследствии представители бизнесмена опровергали эту информацию: они признавали, что Усманов в 2015 году провел за рубежом более 183 дней, однако указали на то, что часть этого срока он потратил на лечение, а значит, согласно Налоговому кодексу это время «не учитывается налоговыми органами в качестве нахождения за пределами страны».