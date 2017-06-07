В Тегеране неизвестные одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана и популярном у туристов мавзолее имама Хомейни в Тегеране.

Три человека открыли огонь около мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране, один из них совершил самоподрыв. Об этом сообщает агентство Fars News, на которое ссылаются СМИ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr, в результате атаки на мавзолей погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

В нападении, по предварительным данным, участвовали три человека. Они открыли огонь по находившимся в мавзолее, после чего один из нападавших привел в действие взрывное устройство.

Фотография с места нападения на мавзолей Хомейни.

Агентство Mehr предполагает, что убитый — участник нападения, которого застрелила полиция. Еще один нападавший, по предварительным данным, задержан полицией.

Другие подробности пока не уточняются. Станция метро, расположенная возле мавзолея, закрыта. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в здании парламента Ирана. В результате инцидента два человека получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на издание Tasnim.

Некий мужчина открыл огонь в коридоре парламентского здания в тот момент, когда депутаты находились на заседании. В результате ранения получили два человека – сотрудники охраны.

Раненые в результате нападения на парламент Ирана twitter.com

Как сообщает агентство «Мехр», не менее восьми человек получили ранения в результате нападения на здание иранского парламента в Тегеране.

Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно, отмечают иранские СМИ.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus