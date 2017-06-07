В Астане в «Службе центральных коммуникаций» министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан 6 июня состоялась официальная презентация книги Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы».

В церемонии презентации, которая вещалась в прямом эфире казахстанских теле- и радио каналов и вызвала большой интерес в казахстанском обществе, приняли участие высокие представители министерств и ведомств Казахстана, национальные координаторы государств-членов ШОС, чрезвычайные и полномочные послы и представители дипломатического корпуса, аккредитованные в стране пребывания, руководители крупнейших научно-исследовательских центров Казахстана, Председатель Совета Межбанковского объединения ШОС и Председатель Правления Делового совета ШОС, должностные лица Секретариата ШОС и представители средств массовой информации, сообщается на сайте ШОС.

Представляя книгу, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что подготовка издания к выходу в свет стала хорошим поводом поразмышлять и осмыслить пройденный за 15 лет путь Организации, попытаться объединить в одной книге знания о деятельности ШОС на различных направлениях многостороннего сотрудничества.

"С учётом авторитета, роли и значимости ШОС в региональных и мировых делах, задача эта была непростой, тем интереснее было её решать и приурочить к открывающемуся через 48 часов Астанинскому саммиту, по итогам которого ШОС обретёт свое новое качество и откроется новая эпоха в её истории", — подчеркнул Р.Алимов.

Генеральный секретарь ШОС также отметил, что, познакомившись с книгой, читатель сможет подробно узнать о том, как за полтора десятилетия, благодаря усилиям лидеров государств-членов, ШОС сумела построить одну из крупнейших в мире систем регионального взаимодействия с акцентом на гарантии политической стабильности, укрепление безопасности, расширение торгово-экономического сотрудничества в целях совместного развития и процветания народов ШОС.

"Сегодня ШОС является признанным, авторитетным и универсальным международным объединением, действенным фактором обеспечения региональной безопасности и стабильности. Организация вот уже 16 лет продолжает своё поступательное развитие, благодаря своим достижениям все чаще привлекает внимание мировой общественности", — заявил он.

Свое видение относительно выхода в свет фундаментального исследования об Организации также высказал заместитель главы МИД Казахстана А.Камалдинов. Он выразил убеждение, что презентуемая книга станет настольным изданием для самой широкой аудитории, интересующейся проблематикой ШОС.

О книге

Книга Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы», выпущенная издательством «Весь Мир», включает в себя материалы о зарождении ШОС, истории и этапах становления и оформления в качестве полноценного международного объединения, философской и идейной базе многопланового сотрудничества государств-членов Организации. В ней дана подробная информация об основных направлениях сотрудничества в рамках объединения, структуре и функциях ключевых органов ШОС, а также их компетенции.

Впервые в хронологическом порядке обозначены состоявшиеся за 15 лет саммиты лидеров и встречи глав правительств государств-членов с информацией о принятых решениях и подписанных документах.

Отдельная глава книги посвящена вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью, которые являются ключевыми задачами ШОС.

Специальная часть посвящена работе Организации по наблюдению за ходом подготовки и проведением выборов и референдумов в странах «семьи ШОС», которая занимает все более важное место в деятельности ШОС. Впервые был собран и обобщен обширный материал по всем миссиям, которые работали на выборах и референдумах от имени ШОС за все годы существования Организации, проделан глубокий и всесторонний анализ результатов и показателей их деятельности.

В издании также нашли отражение взгляды англоязычных экспертов, политологов и представителей СМИ в целом на Организацию и на уровень развития взаимодействия внутри нее.

Интересной для самого широкого круга читателей станет и глава, содержащая ответы Генерального секретаря ШОС на наиболее часто задаваемые вопросы о ШОС, состоянии и перспективах развития многопланового сотрудничества в рамках объединения.

В книге также представлены ключевые события и мероприятия Организации, состоявшиеся в юбилейном 2016 году, а также тексты основных документов, включая тексты Хартии ШОС, Стратегии развития ШОС до 2025 года, приведены статистические данные о 18 странах «шосовской семьи».

Вошедшие в издание 73 цветных и черно-белых фотографий, запечатлевшие исторические моменты летописи Организации, помогут читателю ближе познакомиться с ШОС, узнать больше о мероприятиях Организации и их участниках.

Книга, объемом 333 страницы, предназначена для политиков и дипломатов, преподавателем, студентов и аспирантов, интересующихся проблематикой международных отношений и внешней политики, а также для самого широкого круга читателей.

Московское издательство «Весь Мир» назвало книгу «энциклопедией ШОС».

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