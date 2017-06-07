Пенсионер из Чартакского района Наманганской области Узбекистана Хусан Ходжибаев на велосипеде отправился в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. В настоящее время он находится в пути в Бухарской области, сообщает CA-NEWS.

75-летний Хусан Ходжибаев отправился в путь на велосипеде 2 июня. Он сообщил, что намерен добраться до границы Туркменистана к вечеру 7 июня или рано утром 8 июня.

Во время разговора с корреспондентом стало известно, что пенсионер Ходжибаев не получил въездные визы в Туркменистан и Иран, через эти страны пролегает путь в Саудовскую Аравию. По его словам, на руках у него только «выездная виза» Узбекистана, которая позволяет посещать другие страны.

В сентябре 2016 года Хусан Ходжибаев отправился в путешествие на велосипеде в Самарканд, чтобы почтить память первого президента Ислама Каримова. Пенсионер тогда проехал более 500 километров до могилы главы государства, чтобы прочитать молитву.

Пользователи Facebookа сравнили его поездку с «малым хаджем» и подарили ему новый велосипед.