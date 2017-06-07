Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих действиях, окажись он на подводной лодке в одном душе с геем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоун в беседе с российским лидером затронул тему геев в России, напомнив Путину о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма.

Президент России заявил, что в данном законе признаков дискриминации нет и, что геев никто не притесняет.

Затем режиссер задал вопрос Путину, чтобы он сделал, если бы, оказавшись на подводной лодке, ему пришлось идти в один душ с геем.

«Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать?» — смеясь, ответил Путин.

При этом он добавил, что является мастером дзюдо.

Режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, также показал в своем фильме, как российский лидер занимается спортом.

РИА Новости

Путин показан за игрой в хоккей и тренировками на тренажере. Он также рассказал Стоуну, что ежедневно плавает и поднимает тяжести, сообщает агентство.

"Также показано, как Путин в своей резиденции кормит морковью породистую лошадь, названную в честь голландского теоретического физика Йоханнеса Дидерика ван дер Ваальса", — сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что войну России и США не пережил бы никто, если бы она началась.

Эти его слова звучат в трейлере фильма «Интервью Путина» (The Putin Interviews), который Оливер Стоун снял по итогам 30 часов бесед с российским лидером. Фрагмент из интервью президента 6 июня опубликовал телеканал Showtime .

Полностью четырехчасовая лента выйдет в эфир кабельного канала Showtime (входит в CBS) 12-15 июня.