Террористы напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство».

Утром 7 июня в столице Ирана одновременно произошли два теракта. Две группы вооруженных людей открыли стрельбу в здании иранского парламента и возле мавзолея имама Хомейни, расположенного к югу от Тегерана. В результате нападения на парламент пострадали восемь человек.

Среди них бойцы «Стражей исламской революции» и гражданские лица, которые пришли в парламент для встречи с депутатами от своего региона.

В результате нападения на мавзолей Хомейни пострадали пять человек. Здание парламента было оцеплено, ближайшая к мавзолею станция тегеранского метро — закрыта. Работа парламента во время нападения не прерывалась, заявляли власти.

В обоих терактах участвовали смертники. Одна из них - женщина

Один из них был заблокирован полицейскими в здании парламента. Кроме того, смертница входила в группу из трех человек, напавших на мавзолей Хомейни. Смертница успела привести в действие взрывное устройство в западном дворе мавзолея — по одним данным, это произошло, когда полиция пыталась ее задержать, по другим — еще до прибытия полицейских.

Общее число погибших в результате терактов неизвестно. Иранские СМИ сообщают о трех или четырех погибших, судя по всему, двое или трое из них — сами террористы: смертница, подорвавшая себя возле мавзолея; нападавший, застреленный полицейскими; и человек, покончивший с собой возле мавзолея - он принял цианистый калий, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.