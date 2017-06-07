Информированность населения Таджикистана по бюджетным и другим финансовым вопросам находится на низком уровне. Объясняется это ограниченным доступом и отсутствием интереса со стороны населения. К таким выводам пришли авторы исследования по оценке потребностей, интересов и проблем таджикского общества, связанных с управлением государственными финансами и бюджетными процессами.

Исследование было проведено «Новой панорамой» по заказу Института «Открытое общество» - Фонда содействия в Таджикистане. В нем анализируется уровень информированности населения и гражданского общества и их доступа к информации о бюджете и других финансовых вопросах, выявляются потребности и заинтересованность населения в этом направлении. Также определяются факторы, препятствующие доступу к информации и практическому участию граждан в бюджетных процессах; представлены рекомендации различным структурам по расширению доступа населения к информации и вовлечению гражданского общества в бюджетные процессы.

Депутаты не читают свои сайты…

По мнению опрошенных представителей местных властей и депутатов различного уровня, у населения нет проблем с доступом к бюджетной информации. Но люди якобы сами не интересуются или редко интересуются этими вопросами.

«В течение года мы два раза официально выезжаем в командировку и в городах и районах страны проводим встречи с избирателями. Кроме этого, в течение года мы ежедневно готовы принять избирателей в здании парламента и ответить на их вопросы, письма и просьбы. В основном вопросы бюджета поднимаются в части повышения оплаты труда, финансирования тех или иных отраслей. Чаще же на встречах люди говорят о других проблемах – обеспечении приусадебной землей, сельскохозяйственной землей, ремонте дорог, доступе к питьевой воде и создании рабочих мест», - приводятся в исследовании слова депутата нижней палаты парламента. Его имя, как и имена других респондентов, почему-то не указаны.

Некоторые чиновники уверены, что получить информацию по бюджету на самом деле несложно, но людям хватает других, более важных проблем.

«На данный момент доступ к информации в области бюджетного процесса находится на должном уровне. Каждый гражданин имеет право обратиться в финансовый отдел города. Также на сайте исполнительного органа власти города имеется информация о госбюджете, где можно получить более детальную информацию», - говорит депутат Маджлиса народных депутатов Согдийской области.

Один из депутатов столичного Маджлиса народных депутатов считает даже, что простому гражданину знать бюджет не обязательно. «Но если человеку понадобится, то он может получить его или на сайте, или у компетентных лиц. Если у человека есть цель мониторить этот процесс, то он будет этим заниматься. В основном этим занимается гражданское общество», - говорит народный избранник.

«То ли в бюджете нет денег, то ли бухгалтеры нас обманывают»

Проведенный анализ сайтов исполнительных органов госвласти, на которые с такой охотой ссылаются депутаты, выявил целый ряд проблем по возможности использования этих ресурсов. Свои сайты имеют местные власти Душанбе, ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей. Отдельной же страницей «Финансы» располагает только сайт ГБАО. Однако и тут последняя краткая информация о местном бюджете представлена аж за 2012 год…

Простые люди в отличие от представителей органов власти говорят об ограниченном доступе к информации о бюджете и других финансовых вопросах. Большинство опрошенных отмечают, что населению очень сложно получить такие данные.

«Я вообще думаю иногда, что госбюджет - это секретная информация. Ни по ТВ, ни по радио нельзя получить информацию о доходах и расходах. Я учитель педколледжа, мы в сентябре каждого года не получаем зарплату. Когда мы спрашиваем, бухгалтер списывает всё на бюджет. Мы не знаем, то ли в бюджете нет денег, то ли бухгалтеры нас обманывают!..» - говорит житель РРП.

Один из жителей Душанбе рассказал, что как-то по работе обратились с запросом о бюджете в столичную мэрию. «Однако нам не дали необходимую для нас информацию, посоветовали обратиться в Налоговый комитет. Но там (в Налоговом комитете) вообще нет прозрачности. Знакомые сказали: "Не теряйте времени, так как они вам вообще не предоставят какую-либо информацию, зря время потеряете"», - отметил он.

Минфин при этом заявляет о своей заинтересованности в информированности населения и гражданского общества по бюджетным вопросам…

Рекомендации очевидны…

В исследовании говорится о необходимости изменить подходы к формам и содержанию распространяемой бюджетной информации с фокусировкой на наглядности, доступности и простоте языка изложения, а также приоритетности и интересе населения к вопросам, связанным непосредственно с жизнедеятельностью домохозяйств.

В информационных материалах основные бюджетные термины должны быть изложены доступным (понятным) языком, представлены сопоставления по годам или в сравнении с другими районами; также, к примеру, даются показатели в расчете на 1 жителя района, с использованием картинок, рисунков и т.д.

«Формат преподносимого населению материала однозначно нужно менять. Населению легче понять картинку, и поэтому с ее помощью необходимо пояснить, какие цели преследует бюджет на тот или иной год. Это будет понятнее, чем просто показать какие-то цифры, - считает один из экспертов. - Даже мне, человеку, который работает в этой области, не всегда все понятно в этих перечисляемых цифрах».

Другие предлагают использовать в информировании населения опыт соседних стран. «Например, по телевизионному каналу «Россия» во время рекламы показывают данные о бюджете: сколько нефть стоит, миграция сколько составляет, по каждому региону отдельно показывают цифры. Такой же способ можно использовать по «Шабакаи аввал», не сложно же такую схему запустить в эфир», - говорит житель Согдийской области.

…По результатам исследования его авторы выступили с некоторыми рекомендациями по расширению доступа населения к информации по бюджетным вопросам.

Так, Минфину для обеспечения прозрачности бюджетных процессов рекомендуется инициировать разработку предложений и дополнений к специализированному законодательству и нормативной базе, в том числе к основным инструкциям.

Также министерству предлагается инициировать разработку концепции или стратегии обеспечения прозрачности и доступности бюджетной информации.

Для распространения этой информации рекомендуется более широкое использование возможностей веб-сайтов министерств и ведомств, местных хукуматов.

Кроме того, отраслевым министерствам и ведомствам предлагается использовать практику проведения тематических пресс-конференций по финансированию отраслей, регионов и т.д.

Авторы исследования говорят и о необходимости повысить роль СМИ.