Служба связи при правительстве Таджикистана опечатала сегодня офисы четырех крупных международных почтовых экспресс-служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express. Как объяснили представителям компаний в самой Службе связи, офисы опечатаны из-за отсутствия у почтовых служб лицензии на осуществление деятельности.

Как сообщили «АП» в UPS, компания работает в Таджикистане с 1994 года. «С 2004 года Служба связи отменила лицензирование нашей деятельности. Поэтому мы работали только на основании регистрации в налоговой, соответственно платив все налоги, - сообщили в представительстве UPS. – Но сегодня утром к нам пришли представители Службы связи и опечатали наш офис, заявив, что у нас нет лицензии».

Такая же участь постигла TNT. Источник в этой компании сообщил, что о необходимости получения лицензии их предупредили в Службе связи два месяца назад.

«Мы сразу же обратились туда с заявлением на получении лицензии. Нас попросили оплатить за лицензию чуть позже, но потом вообще пришел отказ на наше заявление. Теперь нам остается только ждать, что будет дальше», - добавили в компании. TNTработает в Таджикистане с 2005 года, и ранее у компании таких проблем не возникало.

В представительстве DHL «АП» сообщили, что их офис Служба связи опечатала без каких-либо объяснений.

При этом, представители всех почтовых служб сообщили, что если отправленные в их офисы товары или письма находятся уже в пути, то клиенты в Таджикистане их обязательно получат.

Получить комментарий от Службы связи пока не удалось.