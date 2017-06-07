Ситуация в Афганистане ухудшается, военная операция международной коалиции спокойствия в страну не принесла, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Положение дел в этой исламской республике продолжает ухудшаться. Военная операция международной коалиции во главе с США, к сожалению, спокойствия туда не принесла», - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств - членов ШОС в Казахстане, сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что бандформирования «Исламского государства» (группировка запрещена в Таджикистане) действуют и в Афганистане.

«Сегодня распространение ИГИЛ не ограничивается Сирией и Ираком. Бандформирования исламистов действуют в Афганистане, который имеет статус государства - наблюдателя в ШОС», - сказал Шойгу.

«Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трех с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран».

Шойгу также добавил, что РФ усиливает базы в Таджикистане и Кыргызстане для борьбы с боевиками из Афганистана.

«Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстане, оснащаем их современным вооружением и военной техникой», - сказал Шойгу.

С этой же целью, отметил он, оказывается помощь Вооруженным силам центральноазиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.

В марте текущего года, напомнил министр, в Таджикистане проведены антитеррористические командно-штабные учения с силовыми структурами республики.

«На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств - членов ОДКБ», - сообщил Шойгу.

Он также отметил завершившиеся совместные учения «Душанбе - Антитеррор - 2017». «В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов», - сказал Шойгу.

Напомним, неделю назад в Таджикистане, впервые за пределами России российские расчеты «Искандер-М» провели пуски. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» были доставлены в Таджикистан для совместных таджикско-российских антитеррористических учений.