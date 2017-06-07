Национальный банк Таджикистана заявляет, что ни один сотрудник банка не уволен за наличие двойного гражданства, в частности речь идет о российском гражданстве. Хотя уже несколько человек из числа бывших сотрудников Нацбанка подтвердили, что написали заявление по собственному желанию.

«Ни один сотрудник банка не был уволен и не уволился сам по поводу наличия двойного гражданства», - сообщили «АП» в Национальном банке Таджикистана. Также в НБТ опровергли информацию о том, что всех банковских работников проверяют на наличие гражданства другой страны.

Между тем, накануне таджикские СМИ сообщили, что около 30 сотрудников Национального банка Таджикистана были вынуждены уволиться из-за наличия у них российского гражданства.

О том, что сотрудников НБТ массово проверяют на наличие второго гражданства, писали пользователи социальных сетей. По их данным, банковских работников, отказавшихся выйти из подданства России, увольняют. Также были разговоры о том, что подобные проверки ведутся во всех органах государственной власти и даже в частных банках.

Как сообщили «АП» несколько бывших сотрудников НБТ, 30 человек, которые добровольно сообщили о наличии у них российского гражданства, были вынуждены остаться без работы. «Большинство написали заявление по собственному желанию, так как боялись, что их уволят по статье. Но несколько человек отказались писать заявление об увольнении, но и не согласились отказаться от российского гражданства. Их уволили по статье 48 Трудового кодекса Таджикистана», - сообщили «АП» несколько бывших сотрудников Нацбанка.

Статья 48 Трудового кодекса гласит: прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Напомним, в Таджикистане внесены поправки в законодательство, которые запрещают государственным служащим, сотрудникам милиции и спецслужб иметь двойное гражданство. Согласно поправкам, те, кто имеет иностранное гражданство, должны либо уволиться, либо отказаться от гражданства другой страны. Сокрытие информации о гражданстве другой страны карается штрафом до 1,5 тысяч сомони.

Данные поправки в первую очередь касаются обладателей российского и таджикского гражданства, так как между Таджикистаном и Россией существует договор о двойном гражданстве.

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