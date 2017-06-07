Вслед за восстановлением авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном может появиться и автобусное сообщение.

Компания «Asian Express Terminal» ждет ответа Ташкента о своем предложении восстановить автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сообщил «АП» заместитель генерального директора ЗАО «Холдинг Азия групп Таджикистан» Султон Камолов, этот вопрос ранее был обсужден с представителями посольства Узбекистана в Таджикистане.

- В посольстве с одобрением восприняли наше предложение и выразили готовность в поддержке этой идеи, - сказал Камолов.

По его словам, с официальным письмом об оказании содействия в открытии автобусных рейсов в Узбекистан представители компании обратились к заместителю премьер-министра республики, откуда также получен положительный отзыв.

- Сейчас вопрос решается на уровне министерств транспорта двух стран. В случае положительного ответа узбекской стороны, уже в ближайшее время мы готовы открыть четыре рейса по маршрутам Душанбе-Ташкент, Душанбе – Сари Осиё, Душанбе-Самарканд и Душанбе-Бухара.

- Многие жители страны старшего поколения помнят, что до начала 90-х с душанбинского автовокзала курсировали автобусы в несколько городов Узбекистана, - напоминает зам гендиректора холдинга. - Уже более 25 лет жители каждой страны, чтобы попасть в соседнюю, добираются до границы и, пройдя паспортный контроль, нанимают таксистов. Из-за этого страдают люди, страдает экономика. Открытие автобусных рейсов облегчит гражданам двух стран совершать поездки друг к другу, поможет укрепить дружественные отношения между двумя странами, развивать экономические и культурные связи. Мы надеемся, что это благое для всех дело найдет свое решение в ближайшее время.

Кроме того, представители компании «Asian Express Terminal» отмечают, что с возобновлением автобусного сообщения с Узбекистаном таджикским пассажирам будет легче попасть и в Россию – сейчас автобусы компании вынуждены следовать в РФ через территорию Кыргызстана.

Напомним, 11 апреля нынешнего года, впервые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент.

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