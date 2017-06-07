АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 8 июня начнется турне генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по странам Центральной Азии. Он посетит Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

- 8 июня в Астане откроется саммит ШОС с участием глав государств организации. В саммите примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон

- 8 июня в Бишкеке состоится XV заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности. Таджикистан на встрече будет представлять министр промышленности и новых технологий Шавкат Бобозода.

- 8 июня в Бишкеке состоится Диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности Европейский Союз – Центральная Азия. В мероприятии примут участие делегации Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Афганистана во главе с замминистрами иностранных дел. Европейский союз будет представлен делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Жан-Кристофом Беллиардом.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮНЯ

1955 - Завершилось строительство Чептуринского консервного завода и начат выпуск продукции.

2010 - В Душанбе прошла Международная конференция высокого уровня по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода проведения Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 г.г.

2011 - ООН включила свободный доступ в Интернет в список базовых прав человека.

2016 - В Душанбе на 85-ом году в результате продолжительной болезни ушел из жизни первый президент Таджикистана Каххор Махкамов;

2016 – Эмомали Рахмон открыл в Дангаре международную обсерваторию «Санглох», бездействовавшую последние 20 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –8 ИЮНЯ

1911-1956 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Ахад Сулаймонов.

1948 – Родился журналист Мирзошо Ватаншоев.

1950 – Родилась писатель Латофат Кенчаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла, по Востоку ГБАО ночью -3+2, днем 12-17 тепла.

По Районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Куляб – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла