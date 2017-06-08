Только за один месяц этого года – май – из Таджикистана выдворены 234 иностранных гражданина. Об этом говорится в отчете пограничного ведомства Таджикистана по итогам работы за минувший месяц.

Иностранцы были выдворены из Таджикистана за нарушение правил пребывания, сообщил «АП» пресс-секретарь Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев. Однако официальный представитель Погранвойск не уточнил, гражданами каких в основном стран являлись выдворенные лица.

На итоговом заседании, которое провел командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Раджабали Рахмонали, было отмечено, что в мае таджикскими пограничниками задержаны 30 нарушителей государственной границы и пограничного режима, предотвращено 19 попыток нарушения госграницы.

Пограничниками совместно с сотрудниками ГКНБ из незаконного оборота изъято 128,7 килограмм наркотиков, в том числе 5,4 кг героина, 66,3 кг опиума, 57 кг других видов наркотиков.

Также в указанный период изъято две единицы огнестрельного оружия с 40 патронами и две единицы боевой амуниции. Органами пограничного контроля задержаны и переданы соответствующим структурам 8 лиц, находящихся в розыске.

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