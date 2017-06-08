Мнения экспертов о причинах отставки Рустама Азимова с поста вице-премьера правительства Узбекистана разошлись, пишет «Фергана».

На взгляд научного сотрудника Лондонской школы восточных и африканских исследований Алишера Ильхамова, причины отставки вице-премьера Рустама Азимова политические: это результат борьбы за власть между группами влияния. «Не знаю, претендовал ли реально Рустам Азимов на президентский пост. Но это и неважно. Восприятие окружающими его как возможного наследника Каримова гораздо важнее и не может не влиять на отношение к нему реальных или виртуальных конкурентов», - цитирует Ильxамова «СА-Ньюс».

Напомнив, что Азимов был главным в Узбекистане контактом для международных финансовых институтов, Ильхамов говорит, что Мирзиеев не убирал его из числа руководителей страны до тех пор, пока не стал чувствовать себя увереннее в переговорах с лидерами государств и международными институтами. И эта уверенность дает новому президенту возможность унижать своего бывшего конкурента, давая тому абсурдные задания по разведению кур, коз и лимонов и устраивая публичные порки.

Заведующий отделом Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин назвал отставку Рустама Азимова ожидаемой, поскольку сразу после смерти Ислама Каримова его полномочия в правительстве были урезаны и он регулярно становился объектом публичной критики со стороны нового президента, передает «Спутник».

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отметил в комментарии «Фергане», что причина отставки Азимова лежит в более прагматической плоскости.

«Когда говорят о причинах столь оскорбительного, может быть, понижения в статусе, должности, позиции такого высокопоставленного представителя узбекского руководства, как вице-премьер Рустам Азимов, то называют причины достаточно общего порядка - типа окончательного его поражения в качестве одного из претендентов на высший пост после смерти президента Каримова, поражения его в клановой борьбе, в противостоянии с другими членами так называемого триумвирата власти (Шавкат Мирзиеев, Рустам Иноятов, Рустам Азимов). Это, на мой взгляд, правда, но только видимая ее часть. На самом деле причина такого категорического отстранения от высших постов, последовательно проводимого новым президентом Мирзиеевым, лежит в более прагматической плоскости.

По моим сведениям, Рустам Азимов считается ответственным за вывод из Узбекистана сотен миллионов долларов, которые в последние годы оказались размещены в различных структурах за пределами страны, в частности, в офшорах. И основные претензии, предъявляемые в последнее время Рустаму Азимову, состоят в требовании к нему вернуть эти средства. Поэтому все эти внешние признаки, свидетелями которых мы являемся, вроде обвинения в непрофессионализме, некомпетентности, потере контроля на вверенных ему участках деятельности, и уж совсем оскорбительные пассажи последних дней – фразы типа «я должен был тебя уволить», - это все, скорее, выглядит, как некие «последние китайские предупреждения»: мол, мы еще ждем возвращения или твоих усилий по возвращению в страну этих сотен миллионов долларов. И чем дальше это понижение, в скобках – унижение, происходит, тем больше оснований полагать, что, в конце концов, это может кончиться возбуждением уголовного дела и судебным преследованием Рустама Азимова, которому будут предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, а то и в хищении огромных государственных средств. Если ему не удастся вернуть эти деньги или хотя бы их часть», - заключил Аркадий Дубнов.