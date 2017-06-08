В выставочном зале «Галереи современного искусства Таджикистана», которая расположена в «Душанбе Молл» (Ашан) 9 июня откроется совмещенная выставка живописи и показ декоративных птиц.

Как рассказывают организаторы, это будет редкий по художественному наполнению экспозиционный проект, где будут представлены художественные картины и декоративные птицы.

Организаторы выставки таким образом хотят показать прекрасную флору и фауну Таджикистана через красочные пейзажи республики. Авторы убеждены, что живопись таджикского пейзажа способна воодушевить зрителя, и обратить его внимание на красоту окружающего мира и вдохновить на творческие свершения. Всего будет выставлено более 200 работ 18 художников.

На выставке будет представлено около 100 декоративных птиц, таких как попугай Какаду, Александрийский попугай, Амадина Гульда, Канарский канареечный вьюрок, Канарейки овсяночного напева, Неразлучник Фишера, Попугай Корелла Нимфа, Декоративные голуби и другие.

Выставка будет работать три дня – с 9 по 11 июня. Открытие 9 июня в 18 часов.

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