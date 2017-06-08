В уезде Имам-Сахиб северной провинции Кундуз продолжаются активные боевые действия. В отсутствие новых подкреплений уезд может быть захвачен боевиками, сообщают СМИ Афганистана. Между тем эксперты уверены, что сам Таджикистан, по сути, им не нужен, разве что для пиара. Ну, еще кое для чего…

4-5 июня Имам-Сахиб подвергся наступлению талибов. Наутро 5 июня представители полиции сообщили об отражении атаки, но, как выяснилось, эта информация оказалась недостоверной.

«Прошедшей ночью стражи порядка прибыли сюда и приступили к проведению операции, – прокомментировал местным СМИ ситуацию по телефону глава уезда Имамуддин Курейши. – Но, к несчастью, талибы продвинулись дальше и подступают к центру уезда».

Согласно последним данным, в ходе спецоперации правительственных сил в уезде Имам-Сахиб были убиты 11 боевиков «Талибан». Воздушной бомбардировке подвергся дом местного полевого командира по имени Момин. Согласно данным агентства «Хаама Пресс», непосредственно в помещении на момент проведения операции проходила подготовка к диверсионным работам: боевики занимались подпольным изготовлением взрывных устройств.

В результате авиаудара диверсанты были убиты. По данным афганских СМИ, по меньшей мере 9 из них являлись гражданами Таджикистана.

Уезд расположен в непосредственной близости от Пянджского района Таджикистана.

Таджикские пограничники ведут активное наблюдение за происходящими в непосредственной близости к госгранице действиями, сообщил «АП» начальник пресс-центра Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, пока не было зафиксировано ни одного факта попытки незаконного перехода или прорыва границы, ни одного случая попадания на нашу территорию пуль или снарядов, выпущенных с территории соседнего государства.

Зачем им Кундуз?

Каждый год по весне талибы традиционно пытаются захватить Кундуз, и перманентно им это удается. Зачем они это делают, «АП» объяснил эксперт по Центральной Азии и Афганистану, политолог Александр Князев.

- Талибам нужны точки опоры на севере, близость границы с РТ второстепенна. В Имам-Сахибе, да и в целом в Кундузе - очень благоприятное для них население. Там много пуштунов, а также узбеков и туркмен, идеологически близких всем радикальным движениям, с соответствующими настроениями, - говорит он. - В Кундузе - старые традиции джихадистов, еще со времен нашей гражданской войны. Это - если говорить о талибах. Кстати, не менее упорно они и за Баглан дерутся, и за Ишкашим, что на границе Тахара и Бадахшана. Это важные плацдармы для распространения влияния по Северу Афганистана.

По мнению политолога, близость Кундуза к таджикской границе им важна разве что в плане самопиара: о них пишут иностранные СМИ, они представляются некой силой уже в международном измерении...

- Для Хекматияра (лидер Исламской партии Афганистана, - ред.) Кундуз - вопрос личный, он родом из тамошних пуштунов, из-под Имам-Сахиба. Ну и электорат, соответственно, у него там есть. В принципе, почти совпадающий с тем, на который опираются талибы. Международные группировки получают за присутствие в приграничных с РТ районах деньги, есть у них спонсоры, заинтересованные в постоянном психологическом давлении на соседей, на Россию. Ну и в Кундузе, как и везде, есть конкуренция за каналы наркотрафика, значительная часть которых проходит именно здесь.

Князев объясняет, что Кундуз - довольно важный коммуникационный узел, это позволяет тому, кто его контролирует, заниматься рэкетом, иметь преференции с торгового транзита.

- Это вчерне, есть и другие, менее важные причинно-следственные связи, но, за исключением наркотрафика, ни одна из них не имеет прямого отношения к Таджикистану, - отмечает он.

Есть мнение

Еще в прошлом году, при очередной атаке на Кундуз, эксперты говорили, что боевики движения «Талибан» намерены таким образом позволить иностранным террористам незаметно проникнуть на территорию Таджикистана и Узбекистана.

Начальник полиции северных районов Афганистана в ноябре 2016 года, например, заявлял, что талибы намерены привлечь в Кундуз членов экстремистской группировки «Джундулла», а также радикальных таджикистанцев и узбекистанцев. После обучения они собираются отправить их в Таджикистан и Узбекистан.

- Война в Кундузе очень сложная, Пакистан давит на «Талибан» с целью вытеснить их из страны на территорию Афганистана. Именно по этой причине военные сфокусировались на Кундузе, - заявлял тогда командующий 808-й зоной афганской региональной полиции Шер Азиз Камавал.

Даже после окончания военных действий на Ближнем Востоке «Исламское государство» само по себе никуда не исчезнет, отмечают эксперты.

Лидеры, полевые командиры, боевики, которым удастся выжить, продолжат свою деятельность в регионах, где эмиссары ИГ за последние годы добились немалого влияния. Многие из этих боевиков являются выходцами из той же Центральной Азии. Соответственно, естественным направлением их террористической деятельности могут стать страны нашего региона, в том числе Таджикистан.

В 68 километрах от войны

От Кундуза до ближайшего населенного пункта Таджикистана всего 68 километров, это примерно как от Душанбе до Регара.

Общая протяженность таджикско-афганской границы - 1 370 километров, большая ее часть проходит через высокогорье и районы со сложным рельефом местности, что осложняет ее полноценную охрану. До 2005 года на таджикско-афганской границе стояли также и российские пограничники. Их пограничные отряды базировались в ГБАО: в Мургабе, Хороге, Ишкашиме, Калаи-Хумбе. Последние три обеспечивали охрану границы с Афганистаном.

В направлении Хатлонской области от возможного нападения со стороны Афгана нас защищали два отряда - Московский и Пянджский. Их зоной ответственности как раз-таки и были Кундуз и Тахар.

В общей сложности в 1998 году на таджикской границе стояло порядка 18 тысяч российских военных. После вплоть до 2004 года (последний год пребывания) их было 11 тысяч. На Хатлонском направлении находилось постоянно порядка 7 тысяч российских пограничников.

Но, несмотря на уход российских погранцов, охрана таджикских рубежей остается на высоком уровне. Об этом не раз заявляли не только таджикские, но и российские ответственные лица. И сегодня в силовых структурах Таджикистана едины в том, что на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств, чтобы отразить возможный удар. И никакой необходимости выдвигать на границу дополнительные войска и технику нет.

Кроме того, даже если вдруг… «в случае прямого военного конфликта боевикам придётся иметь дело не только с регулярной армией, но и с целой военной коалицией стран-членов ОДКБ», отмечает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

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