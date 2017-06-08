Управление образования города Душанбе заявляет, что родители, с кого требуют деньги за ремонт школы или до сих пор не вернули средства, могут обратиться в гороно по телефонам доверия.

Сразу же после распоряжения мэра Душанбе Рустама Эмомали о запрете сборов средств с родителей на ремонт школ и детсадов, управление образование растиражировало распоряжение и направило его во все общеобразовательные и дошкольные учреждения, сообщила «АП» заместитель начальника столичного управления образования Ситора Бобохонова.

«Согласно этому распоряжению ремонт будет производиться за счет районных бюджетов, как и должно быть, по существу, - отметила она. - Данная мера направлена на предотвращение коррупционных явлений, незаконного сбора средств для ремонта государственных учреждений».

По ее словам, из 141 общеобразовательного учреждения столицы 111 финансируются из госбюджета, остальные являются частными или созданы при вузах или других ведомствах страны.

По словам Бобохоновой, уже с середины мая представители городского управления образования начали проверку школ, где провели общешкольные собрания с участием родителей и учителей.

«Мы специально устраивали подобные встречи, чтобы при «очной ставке» родители признавались, сколько они отдали за ремонт, а учителя – что они эту сумму получили. Тут же при нас, мы заставляли руководство школы вернуть собранные деньги за ремонт», - рассказала чиновник и добавила, что за неполный месяц они провели подобные собрания в 23 из 39 душанбинских школ столичного района Сино. И во всех этих школах собранные с родителей деньги вернули.

По словам чиновницы, в целях пресечения фактов правонарушения со стороны руководителей школ, при столичном управлении образования есть телефоны доверия, по которым родители могут сообщать об продолжающихся поборах. Для этого им необходимо позвонить по телефонам: 227 46 65, 221 30 92.

Между тем, министерство образования Таджикистана также заявляло, что в случае обнаружения фактов сбора денег на ремонт школы, родители могут сообщить по телефонам доверия 227-76-86 министерства.

На вопрос, каким образом общеобразовательные и дошкольные учреждения будут ремонтироваться за счет районных бюджетов, которые возможно не планировали выделение средств на ремонт школ в завершающемся учебном году, в столичном управлении образования посоветовали обратиться за разъяснениями туда.

Добавим, что как только вышло распоряжение мэра Душанбе о ремонте средних общеобразовательных и дошкольных учреждений за счет районных бюджетов, то главы четырех районов города уже получили соответствующее письмо, чтобы они изыскали средства на эти нужды.

По словам Бобохоновой, об итогах проделанной работы в этом направлении они отчитаются в столичной мэрии 1 августа.

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