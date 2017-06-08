Неизвестное взрывное устройство сработало в ночь на 8 июня на территории посольства США на Украине. В результате инцидента никто не пострадал. Местная полиция квалифицировала случившееся как теракт, сообщает РБК.

Как сообщила в своем Facebook пресс-секретарь Главного управления национальной полиции в Киеве Оксана Блищик, на территории американского посольства в Киеве произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. МВД квалифицировало случившееся как теракт.

В полиции уточнили, что инцидент произошел около 00:05 по местному времени.

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.



Киевская полиция в настоящее время занимается розыском причастных к совершению правонарушения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).



Как сообщил РБК пресс-атташе американского посольства в Киеве Джефф Анисман, инцидент «с использованием небольшого зажигательного устройства» действительно произошел после полуночи на территории посольства.

«Это не причинило никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом», — сообщил он. По его словам, сотрудники дипмиссии «тесно сотрудничают» с украинскими правоохранительными органами для расследования произошедшего.

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