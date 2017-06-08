Гособвинитель для бывшего сотрудника аппарата президента Таджикистана Кадамджона Сафизода запросил 17 лет заключения. Для остальных шести подсудимых прокурор запросил от 13 до 17 лет.

Напомним, в апреле прошлого года был задержан экс-глава Центра информационных и коммуникационных технологий исполнительного аппарата президента Таджикистана 34-летний Кадамджон Сафизода. Вместе с ним по подозрению в незаконном предпринимательстве были задержаны еще шесть человек.

Кадамджон Сафизода, Парвиз Назаров, Владимир Бобоев, Зухайл Сангинов, Арслон Махкамов, Фуркат Раззоков и Хикматулло Ходжаев обвинялись в организации незаконной терминацией входящих звонков компании двух сотовых компаний Таджикистана - "Мегафон Таджикистан" и "Билайн". Молодым людям предъявлено обвинение по статьям 259 ч.2 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы), 244 (кража), 299 (модификация компьютерной информации) и 253 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РТ. Речь идет о присвоении 8 млн сомони.

Выступая сегодня в суде района Сино, государственный обвинитель запросил для Кадамджона Сафизода и Парвиза Назарова по 17 лет, для Владимира Бобоева, Зухайла Сангинова, Арслона Махкамова и Фурката Раззокова прокурор запросил по 15 лет, для Хикматулло Ходжаева, который был задержан самым последним, - 13 лет.

В ходе судебного процесса молодые люди, за исключением Кадамджона Сафизода, признали свою вину по статье 259 (незаконное предпринимательство) УК РТ.

Весь судебный процесс проходил довольно быстро, несмотря на большое количество технических терминов и технических заключений. «И все показания подсудимых с трудом доходили до вершителей судеб. Подсудимым пришлось самим себя защищать, потому что адвокаты также не могли разобраться в технической терминологии», - рассказали родственники подсудимых.

Молодые люди признались лишь в том, что занимались незаконной терминацией звонков только компании "Мегафон Таджикистан", в результате чего оператор недополучил выгоду. Других обвинений подсудимые не признают.

Организация терминации вызова – это фактически серый трафик, который позволяет существенно уменьшаться стоимость международного вызова для звонящего, организатор получал разницу с данного звонка, а мобильный оператор соответственно не дополучал свой доход от звонка.

Как показали на суде все обвиняемые, Кадамджон Сафизода, которого следствие называет «крышей» группировки, не знал о том, что на его крыше было установлено оборудование для терминации звонков. Подсудимые показали, что Сафизода не знал об этом, пока оборудование с его крыши не было конфисковано. Это подтвердил сам Сафизода.

Несмотря на показания в суде как самих подсудимых, так и свидетелей, государственный обвинитель запросил для всей группы молодых людей длительные сроки заключения с конфискацией имущества.

О том, что говорят о следствии и судебном процессе родственники подсудимых, читайте в материале «Суд над бывшим сотрудником аппарата президента: незаконное предпринимательство или заказ?»

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