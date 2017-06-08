За какие услуги мы платим жилищно-коммунальным хозяйствам, если все делают сами жильцы, и как продать квартиру, если живешь в ней не один? На эти и другие вопросы читателей в нашей постоянной рубрике «Ваш личный юрист» отвечают специалисты юридической компании «Химоя».

За долгожительство не платят

- Мне уже больше 80 лет. Я услышал от знакомых, что есть доплаты к пенсии за долгожительство. Это правда или нет? Если да, то, как это оформить?

Пенсионер города Душанбе

- В настоящее время в Республике Таджикистан пенсия за "долгожительство" не предусматривается законом. По нашей информации, законопроект, предусматривающий этот вид пенсии, находится на стадии разработки.

Еще раз о паспортах

- В 2000 году я получила паспорт, в нем был указан срок до 2028 года, поэтому я не поменяла его в 25 лет, сейчас мне 34 года. Хочу получить новый паспорт. Сколько он будет стоить и сколько будет штраф за несвоевременную смену паспорта? Для чего пишется срок в паспорте?

В вашей газете прочитала, что штраф за просроченный паспорт – 50 сомони, но моя подруга пошла менять паспорт и ей сказали, что штраф – 100 сомони. Какой штраф законный?

Нигина

- Уважаемая Нигина, статья 469 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан гласит:

1. Проживание граждан, обязанных иметь паспорта, без паспорта или по недействительному паспорту, а также проживание без прописки или регистрации, влечет наложение штрафа в размере от одного до двух показателей для расчетов.

2. Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после применения мер административного взыскания, влекут наложение штрафа в размере от двух до трёх показателей для расчетов.

Поскольку один показатель равен 50 сомони, то, получается, - от 50 до 100 сомони. Размер штрафа определяет должностное лицо, которое принимает решение о наложении штрафа. Что касается сроков, то, как мы уже отмечали в нашей предыдущей рубрике, паспорта образца 1996 года действуют до достижения гражданином возраста 25 лет, от 25 до 45 лет и дальше от 45 лет бессрочно!

А паспорта 2014 года действительны в течение 10 лет с момента получения вне зависимости от возраста гражданина.

Сертификат на землю – нужен!

- Я получил земельный участок под строительство жилого дома. Нужно ли мне получить сертификат на землю? Обязательно ли это и для чего это надо?

- Вам необходимо получить сертификат на землю, так как данный документы является правоустанавливающим. Согласно ст. 17 Земельного кодекса "права землепользования удостоверяются: право бессрочного, срочного и пожизненного наследуемого пользования земельным участком - сертификатом на право пользования землей".

Делим квартиру

- Мы с дочерью живем в одной квартире, которая записана на дочь. Могу ли я свою долю на квартиру оформить на кого-нибудь?

Шамкова

- Если квартира приватизирована на вашу дочь и вы в этой квартире имеете долю, то в таком случае вы имеете право распоряжаться своей долей только с согласия дочери (ст. 294 ГК РТ). Также ваша дочь имеет преимущественное право покупки вашей доли.

В случае если ваша дочь не желает приобрести вашу долю и не дает согласия на продажу, то вы можете продать свою долю, известив свою дочь в письменном виде о своем намерении с указанием цены своей доли.

Согласно ч. 3 ст. 298 ГК РТ "продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имущества - в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу".

В случае если собственником квартиры является ваша дочь и вы там прописаны, то в таком случае у вас нет права собственности на квартиру (или часть квартиры). Прописка дает только право пользования, а не распоряжения.

Как платить за воду?

- Как восстановить утерянный документ купли-продажи квартиры? Как оплачивать за воду - по количеству прописанных жильцов или по числу проживающих? За что платим ЖКХ, за какие услуги, если все делают сами жильцы?

Муминова

- 1. Дубликат договора купли-продажи вы можете получить в нотариальной конторе по месту нахождения квартиры либо в государственном архиве, в случае если договор был передан в архив. В любом случае для начала обратитесь в нотариальную контору.

2. За воду платят по факту прописки. По закону граждане обязаны быть прописанными по месту жительства. В случае если гражданин временно (более 3 месяцев) переехал в другую местность, то он обязан встать на учет по месту пребывания (п. 54 Правил выдачи паспорта гражданину РТ). Таким образом, место прописки и жительства должны совпадать.

3. С 2009 года на основании Закона РТ "О содержании многоквартирных домов и товариществ собственников жилья" отношения между обслуживающей компанией и собственниками квартир должны быть оформлены договором. С видами и тарифами на коммунальные услуги по городу Душанбе можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Душанбе (http://www.dushanbe.tj/ru/kom-uslugi).