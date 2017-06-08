Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ во главе с М. Ульбашевым и М. Дидиговым посетила Республику Узбекистан с рабочей поездкой. На переговорах в Ташкенте были обсуждены вопросы сотрудничества в области поставки алмазного инструмента из Кабардино-Балкарии геологоразведочным, строительным и промышленным предприятиям Узбекистана, сообщает Подробно.uz.

В состав российской делегации вошли руководитель регионального объединения Союза промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики – председатель Совета директоров АО «Терекалмаз» В. Хажуев и генеральный директор АО «Терекалмаз» А. Тлеужев, - сообщает пресс-служба АО «Терекалмаз».

Одной из ключевых тем, по которой стороны пришли к согласию, стало обеспечение соответствующих отраслей Узбекистана породаразрушающим, строительным и правящим алмазным инструментом производства АО «Терекалмаз».

Итоги официального визита обсуждены с послом России в Узбекистане Владимиром Тюрденевым.