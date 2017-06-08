Офисы четырех крупных международных почтовых экспресс-служб: DHL, UPS, TNT, Pony Express были закрыты в Таджикистане 7 июня по решению Службы связи при правительстве Таджикистана. Сегодня СС прокомментировала свое решение.

Заместитель начальника Службы связи при правительстве РТ Ильхом Атоев сообщил НИАТ «Ховар», что деятельность иностранных почтовых служб на территории Таджикистана приостановлена в связи с вступившей в силу новой редакцией Закона РТ «О почтовой связи», а именно статьей 11 данного закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которой почтовые услуги подлежат лицензированию.

«Согласно закону все компании, занимающиеся почтовой деятельностью на территории страны, должны пройти лицензирование в установленном порядке. Закон должен соблюдаться. Если вышеназванные компании обратятся в Службу связи для оформления лицензии, то после положительного решения их деятельность будет вновь возобновлена», — заявил Атоев.

Международные почтовые экспресс-службы DHL, UPS, TNT, Pony Express являются крупнейшими операторами экспресс-доставки почты, посылок и грузов. Они признаны лидерами мирового логистического рынка.

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