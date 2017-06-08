Офисы четырех крупных международных почтовых экспресс-служб: DHL, UPS, TNT, Pony Express были закрыты в Таджикистане 7 июня по решению Службы связи при правительстве Таджикистана. Сегодня СС прокомментировала свое решение.

15:50 7 июня

В Таджикистане опечатали офисы четырех международных почтовых служб

Заместитель начальника Службы связи при правительстве РТ Ильхом Атоев сообщил НИАТ «Ховар», что деятельность иностранных почтовых служб на территории Таджикистана приостановлена в связи с вступившей в силу новой редакцией Закона РТ «О почтовой связи», а именно статьей 11 данного закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которой почтовые услуги подлежат лицензированию.

«Согласно закону все компании, занимающиеся почтовой деятельностью на территории страны, должны пройти лицензирование в установленном порядке. Закон должен соблюдаться. Если вышеназванные компании обратятся в Службу связи для оформления лицензии, то после положительного решения их деятельность будет вновь возобновлена», — заявил Атоев.

Международные почтовые экспресс-службы DHL, UPS, TNT, Pony Express являются крупнейшими операторами экспресс-доставки почты, посылок и грузов. Они признаны лидерами мирового логистического рынка.

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