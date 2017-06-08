МВД России задержало одного из лидеров таджикской мафии Лутфулло Мухаммадиев (известный как «Лутфулло» или «Анвар»), сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Преступного авторитета задержали в городе Вязники Владимирской области, где у него было убежище. Официального подтверждения этой информации нет.

Издание сообщает, что в ходе спецоперации по задержанию у таджикского мафиози были изъяты гранаты, наркотики, а также литература с признаками экстремизма.

В отношении Лутфулло Мухаммадиева возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 222 (незаконное хранение оружия) и 228 (незаконное хранение наркотиков). Изъятая литература отправлена на экспертизу.

Агентство отмечает, что в последнее время Лутфулло вел почти подпольный образ жизни, поскольку являлся участником целого ряда криминальных «разборок».

По словам источника агентства, таким образом был нанесен серьезный урон по одному из самых мощных этнических преступных кланов Москвы, которым руководит таджикский криминальный авторитет Хаджи Абуджабор.

Задержанный Мухаммадиев отвечал за силовую поддержку ОПГ Абуджаборра. После переезда в московский регион Лутфуло создал «бригаду», которая впоследствии вошла в качестве «силового» крыла в клан Абуджаборра.

По данным правоохранительных органов, таджикский мафиозный клан Абуджаборра собирает дань со значительной части рыночных торговцев, работающих на рынках Московской области.

Хаджи Абуджабор стал контролировать всех таджикских рабочих в торговых центрах «Москва», «Южный двор», различных рынках (в том числе «Садовод») и кладбищах, несколько лет назад. Сначала он был обычным бригадиром грузчиков, пока курировавший от преступной среды бригады таджикских рабочих в Москве «вор в законе» «Олег Ашхабадский» и его «смотрящий» Шухрат не назначили Абуджаббора ответственным за сбор дани с соотечественников.

Лутфулло и Мустафа (по некоторым данным, родественник «Лутфулло») обеспечивали Абуджаборру силовую поддержку, за что получали часть дохода.

Росбалт пишет, что постепенно роль во всем этом процессе поборов Абуджаборра росла, в какой-то момент он решил, что стал уже самостоятельным игроком. Вначале был убит Мустафа. Перед гибелью, начав опасаться за свою безопасность, он купил квартиру в Костромской области, куда вывез семью. Как-то Мустафа позвонил в домофон, жена открыла дверь, но потом раздались выстрелы. Преступники поджидали свою жертву в подъезде. Они выпустили в несчастного 14 пуль.

А через несколько месяцев в Домодедовском районе киллеры расстреляли и Шухрата Яхшимурадова.

По словам источника агентства, во главе всех сборов встал Абуджаборр, наладивший прямые отношения с руководителями рынков и торговых центров. Силовую поддержку ему стал оказывать Лутфулло.

С его помощью Абуджаборр значительно расширил сферы влияния, а также освоил новые виды заработка для своей группировки. В частности, трудовых мигрантов обязали собирать картон и алюминиевые банки и бесплатно сдавать людям «авторитета». В результате они стали поставлять это вторсырье практически в промышленных масштабах. Также, по сведениям правоохранителей, Абуджаборр создал несколько бригад, которые могут заниматься разбойными нападениями на перевозчиков денег.

Весь этот процесс сопровождается постоянными «разборками» с другими гангстерскими кланами, непременным участником которых становится Лутфулло. По оперативным данным, он принимал участие в побоище на Хованском кладбище.

Осенью 2016 года его обстреляли на «стрелке» в Москве, но Лутфулло остался в живых. В марте 2017 года в районе Измайлово произошла масштабная стычка между бригадами Лутфулло и его давнего противника, «авторитета» Рустама Эшона, который сейчас тесно сотрудничает в Москве с кланом «вора в законе» Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Переговоры закончились дракой и стрельбой.

Осенью 2016 года тот же Росбалт писал, что в Москве началась криминальная война между таджикскими мафиозными кланами. По словам источника издания, некие Хаджи Абуджаборр и Лутфулло были дружественными «авторитетами» до недавнего времени.

Лутфулло был назван в статье бывшим командиром одного из спецподразделений Таджикистана. Он помог Абуджаборру стать одним из главных таджикских мафиози в Москве, обеспечивал его силовое прикрытие. За это, пишет издание, он получал львиную долю от огромных криминальных доходов Абуджаборра.

Создав собственную силовую команду (состоящую в основном из спортсменов), Абуджаборр решил, что он уже исключительно самостоятельная единица в преступном мире. Он значительно урезал долю Лутфулло, что привело к серьезному конфликту между «авторитетами». Закончился он тем, что на Лутфулло было совершено покушение. Сейчас «авторитет» в условиях повышенной секретности проходит лечение после ранения.

МВД Таджикистана сразу же тогда выступило с заявлением, и опровергло информацию о том, что Лутфулло Мухамадиев "только работал оперативным сотрудником одного из управлений МВД", и не был его руководителем. Более того, отмечали в МВД РТ, в 2001 году приказом министра внутренних дел РТ Мухамадиев был уволен из рядов органов внутренних дел за поступки, дискредитирующие честь сотрудника милиции.