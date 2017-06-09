Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева 8 июня погибла, попав под электричку на железнодорожной платформе Мичуринец в Новой Москве. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости пишет, что это произошло на платформе Солнечная того же Киевского направления, сообщает Медуза.
В полиции подтвердили «Интерфаксу» гибель женщины 1940 года рождения на отрезке между остановками Солнечная и Внуково, не назвав ее имени.
Информацию о гибели Юлии Хрущевой РИА Новости подтвердили в справочной службе «скорой помощи».
«Сегодня днем на железнодорожной платформе „Мичуринец“ Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева», — сказал собеседник агентства.
Никита Хрущев в 1953–1964 годы был первым секретарем ЦК КПСС (с 1958-го также председателем Совета министров) и фактическим главой СССР. В 1964-м Хрущева сместили; его место занял Леонид Брежнев.
Юлия Хрущева — дочь сына Никиты Хрущева Леонида, военного летчика, пропавшего в 1943 году на войне. Ее мать Любовь Сизых в 1943 году была арестована за шпионаж и провела пять лет в лагерях и восемь лет в ссылке.
Юлия была воспитана в семье Никиты Хрущева, и по воспоминаниям Сизых, называла его папой.
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