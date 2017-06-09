Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева 8 июня погибла, попав под электричку на железнодорожной платформе Мичуринец в Новой Москве. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости пишет, что это произошло на платформе Солнечная того же Киевского направления, сообщает Медуза.

В полиции подтвердили «Интерфаксу» гибель женщины 1940 года рождения на отрезке между остановками Солнечная и Внуково, не назвав ее имени.

Юлия Хрущева на Новодевичьем кладбище у могилы Никиты Хрущева, 1994 год РИА «Новости»

Информацию о гибели Юлии Хрущевой РИА Новости подтвердили в справочной службе «скорой помощи».

Никита Хрущев в 1953–1964 годы был первым секретарем ЦК КПСС (с 1958-го также председателем Совета министров) и фактическим главой СССР. В 1964-м Хрущева сместили; его место занял Леонид Брежнев.

Никита Сергеевич Хрущев с дочерью Юлией, 1967 год РИА «Новости»

Юлия Хрущева — дочь сына Никиты Хрущева Леонида, военного летчика, пропавшего в 1943 году на войне. Ее мать Любовь Сизых в 1943 году была арестована за шпионаж и провела пять лет в лагерях и восемь лет в ссылке.

Юлия была воспитана в семье Никиты Хрущева, и по воспоминаниям Сизых, называла его папой.

Юлия Хрущева у себя дома, 1994 год РИА «Новости»