Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева 8 июня погибла, попав под электричку на железнодорожной платформе Мичуринец в Новой Москве. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости пишет, что это произошло на платформе Солнечная того же Киевского направления, сообщает Медуза.

В полиции подтвердили «Интерфаксу» гибель женщины 1940 года рождения на отрезке между остановками Солнечная и Внуково, не назвав ее имени.

Юлия Хрущева на Новодевичьем кладбище у могилы Никиты Хрущева, 1994 год
РИА «Новости»

Информацию о гибели Юлии Хрущевой РИА Новости подтвердили в справочной службе «скорой помощи».

«Сегодня днем на железнодорожной платформе „Мичуринец“ Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева», — сказал собеседник агентства.

Никита Хрущев в 1953–1964 годы был первым секретарем ЦК КПСС (с 1958-го также председателем Совета министров) и фактическим главой СССР. В 1964-м Хрущева сместили; его место занял Леонид Брежнев.

Никита Сергеевич Хрущев с дочерью Юлией, 1967 год
РИА «Новости»

Юлия Хрущева — дочь сына Никиты Хрущева Леонида, военного летчика, пропавшего в 1943 году на войне. Ее мать Любовь Сизых в 1943 году была арестована за шпионаж и провела пять лет в лагерях и восемь лет в ссылке.

Юлия была воспитана в семье Никиты Хрущева, и по воспоминаниям Сизых, называла его папой.

Юлия Хрущева у себя дома, 1994 год
РИА «Новости»
Дочери Никиты Сергеевича Хрущева — Рада (слева), Юлия (в центре) и правнучка Ксения (справа) на вечере, посвященном дню рождения Н.С. Хрущева, в Центральном доме кинематографистов, 1989 год
РИА «Новости»

 