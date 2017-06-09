Эмомали Рахмон на концерте на открытии саммита ШОС в Астане

В четверг в столице Казахстана открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Астану с официальным визитом прибыли председатель Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

8 июня был организован концерт, запланированный в честь лидеров ШОС, в котром принял участие и лидер Таджикистана.

kremlin.ru

Основные мероприятия саммита запланированы на пятницу, 9 июня. Ключевым событием саммита ШОС в Астане станет присоединение к организации Индии и Пакистана.

На саммите ШОС в Астане будет обсуждаться вопрос членства Ирана. Россия поддерживает его вступление в ШОС и считает, что этот вопрос нужно решить быстрее, заявил ​помощник президента Юрий Ушаков, передает РБК.

На 17-м заседании Совета глав государств - членов ШОС предполагается принять ряд документов.

Главы государств подпишут Астанинскую декларацию, будет принята Конвенция ШОС по противодействию экстремизму. В целом к подписанию готовятся 11 документов. Планируется, что переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составе. Ожидается также, что главы государств оценят ситуацию в ШОС, определят задачи и перспективы развития организации.

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