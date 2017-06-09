Сборная Саудовской Аравии по футболу не приняла участия в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 года. Встреча состоялась в четверг, 8 июня, в Аделаиде. Когда диктор объявил минуту молчания, австралийцы выстроились в ряд, как принято в подобных случаях, а саудовские игроки остались на своих местах. Некоторые замерли, убрав руки за спину, остальные продолжили разминаться. Местные болельщики освистали гостей за их решение.

Перед выездным матчем отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Австралии футболисты сборной Саудовской Аравии не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне, сообщает The Telegraph, сообщает РБК.

После того как диктор на стадионе в Аделаиде объявил минуту молчания, игроки хозяев выстроились в центральном круге, взявшись за руки.

Встреча завершилась победой сборной Австралии (3:2), которая в середине июня стартует на Кубке конфедераций в России. В составе хозяев дубль оформил нападающий Томи Юрич, выступающий в Швейцарии за «Люцерн». Победный мяч на 64-й минуте забил атакующий полузащитник «Селтика» Том Рогич.



Австралийцы набрали 16 очков и догнали лидеров отборочной группы В команды Японии и Саудовской Аравии. Две лучшие команды группы получает прямую путевку на ЧМ-2018. Третья сборная встретится в стыковых матчах с третьей командой группы А. Победитель этого противостояния разыграет путевку на чемпионат мира с четвертой командой зоны КОНКАКАФ.



В Лондоне ночью 3 июня, около 22:00 часов по местному времени произошел теракт. На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, затем проехал до рынка Боро, где из него вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин и начали нападать на прохожих. Полиция попыталась их остановить — все преступники были застрелены. Как выяснилось позднее, на телах террористов были муляжи взрывных устройств. В результате теракта погибли семь человек, еще 50 были ранены.